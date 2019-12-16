Гороскоп на сьогодні, 16 грудня 2019 року, передбачає вдалий початок тижня для тих, хто готовий докласти максимум зусиль. Читайте гороскоп на 16 грудня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Не перевантажуйте себе роботою сьогодні, якщо не мали змогу якісно відпочити на вихідних. Перевтома не дасть доброго результату. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 16 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 16 грудня 2019 для Овнів

Ви переважно знаєте, чого хочете і дієте чітко та рішуче. Втім, іноді дилеми не відступають і виникають проблеми з прийняттям рішень. Головне пам’ятати, що такий настрій не назавжди.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 16 грудня 2019 для Тельців

Сьогодні вам варто діяти спонтанно і не боятися, що попередньо не склали план чи стратегію. У цю добу варто покластися на свою інтуїцію і приймати те, що принесе життя.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 16 грудня 2019 для Близнюків

У вас останнім часом була не найвеселіша смуга у житті. Якщо грудень не вдається прожити з насолодою – подумайте, де ви можете дати собі відпочити і від чого відмовитися на власну ж користь.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 16 грудня 2019 для Раків

Певна ностальгія може охопити представників знаку сьогодні. Спровокує її скоріш за все нестача енергії, а також бажання не робити. Воно буде сильнішим за обов'язки, роботу та завдання. Можливо вам варто подумати про відпустку.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 16 грудня 2019 для Левів

Сьогодні ви можете розраховувати на позитивний поворот справи. Щось, що здавалося неможливим, знову опиниться у зоні вашої досяжності. Просто виконайте деякі формальності.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 16 грудня 2019 для Дів

Сьогодні ви духом будете хотіти відсторонитися від остогидлих справ. Ви будете радше спостерігачем, аніж учасником життя. Дайте собі час повернутися до більш включеного життя.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 16 грудня 2019 для Терезів

Ви знову почнете вигадувати всі можливі перешкоди та виправдання, щоб не брати повноцінної участі в сімейному житті та не допомагати близьким. Ваша відстороненість може поставити під загрозу можливість налагодження близькості.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 16 грудня 2019 для Скорпіонів

Сьогодні вам з легкістю вдаватиметься бути добродушним, доброзичливим та теплим. Ваша сердечність у цей день допоможе вам вирішити наболілі питання.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 16 грудня 2019 для Стрільців

Деякі представники знаку у цей день зазнають специфічних і екстремальних змін у своєму житті. Повернення на сто вісімдесят градусів буде сьогодні цілком закономірним.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 16 грудня 2019 для Козерогів

Сьогодні у вас можливі конфлікти з вашою коханою людиною чи близьким другом. Їхня впертість та переконаність у правильності їхніх аргументів лише посилюватимуть проблему. Ви також нарешті повинні усвідомити, що у вас немає монополії на рішення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 16 грудня 2019 для Водоліїв

Все, що відбувається сьогодні, буде для вас уроком від життя, який треба засвоїти. Будьте обережні, адже кожна ситуація і кожне слово можуть бути ключовими. Не гарячкуйте.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 16 грудня 2019 для Риб

Сьогодні у вас буде недоречно мрійливий настрій, якщо ви запланували серйозні зустрічі. Концентрація може бажати кращого. Втім такий тон дня добре підійде для креативних справ.