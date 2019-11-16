Гороскоп на сьогодні, 16 листопада 2019 року, передбачає день у який варто знайти час на друзів та розваги. Обережним з алкоголем варто бути тим, хто мав важкий тиждень. Не найкращий час для покупок. Читайте гороскоп на 16 листопада 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Варто бути обачним зі словами. Необачно сказана гостра фраза може спровокувати конфлікт, залагодження якого займе немало часу. Тому краще двічі думайте перед тим, як сказати зайве. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 16 листопада 2019 для Овнів

У цей період Овнам рекомендують не потакати всім своїм "хочу". Є високі шанси стати заручником власних бажань та капризів і довести себе до неприємного стану.

Якщо матимете можливість допомогти іншим – зголошуйтеся, це піде на користь всім.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 16 листопада 2019 для Тельців

Сьогодні до вас можуть прийти ідеї, втілення яких потребуватиме додаткових ресурсів. Навколишні вам охоче допоможуть, але справді важливими справами краще займатися самотужки. Так ви зможете краще зосередитися та не відволікатися на розмови.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 16 листопада 2019 для Близнюків

Для Близнюків настав сприятливий час, щоб вкладати договори та союзи. Домовленостей зараз досягти буде відносно легко і їхня надійність залишатиметься високою.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 16 листопада 2019 для Раків

Для Раків сьогодні буде вдалий час, щоб проводити важливі розмови. У цей день вам буде притаманна неабияка красномовність – головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли вже взялися за справу.

Доводьте почате до кінця та не відступайте і тоді вдача може посміхнутись вам. Фортуна любить сміливих!

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 16 листопада 2019 для Левів

День вдалий для енергозатратної, бурхливої діяльності. Сьогодні сміливо втілюйте у життя свої найепатажніші плани – є високі шанси на успіх.

Вам буде притаманна дивовижна працездатність – втома не відчуватиметься, навіть якщо справ буде більше, аніж зазвичай.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 16 листопада 2019 для Дів

Тим, кого зачіпають чужі успіхи – варто замислиться, чи насправді за ними не криється невдоволення власними невдачами. Можливо час взятися за себе, замість того, щоб лихословити чи заздрити іншим. При такій зміні життя набуте значно яскравіших барв.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 16 листопада 2019 для Терезів

Терези можуть сміливо чепуритися та іти у світ. Гарний настрій гарантований. Беріть з собою друзів чи рідних та насолодіться цим днем сповна.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 16 листопада 2019 для Скорпіонів

Життя багате на чудові зустрічі, неймовірні збіги та дивакуваті перипетії. Саме сьогодні Скорпіони матимуть змогу відчути це на собі. Не варто хвилюватися – атмосфера буде сповнена любові.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 16 листопада 2019 для Стрільців

Сьогодні займіться справами, які потребують точності та уваги до деталей. Зараз сприятливий час для важливої та відповідальної роботи. На допомогу зі сторони розраховувати не варто – перш за все покладіться на себе.

Також день добре підходить для фізичних навантажень та важкої праці, витрачена вами енергія легко та швидко відновиться.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 16 листопада 2019 для Козерогів

Сьогодні ви можете зустріти на своєму шляху співрозмовника, з яким зав’яжеться глибока та щира дискусія. Така подія принесе неабиякий заряд енергії – не забувайте бути щирими та відкритими.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 16 листопада 2019 для Водоліїв

Якщо душа прагне змін та пригод – не варто їй у цьому відмовляти. Відривайтеся від екрана та гайда жити по справжньому, адже якою б не була цікавою віртуальна реальність, справжньої вона ніколи не замінить.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 16 листопада 2019 для Риб

У Риб у цей день може з’явитися бажання переосмислити нинішні взаємини – як в особистому житті, так і в професійному. Правильні рішення, прийняті без поспіху та зайвої емоційності, дадуть позитивний результат.

Висока вірогідність нових знайомств. Можливе отримання цікавих пропозицій, на які важко буде не пристати.