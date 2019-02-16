Гороскоп на сьогодні, 16 лютого 2019 року, передбачає день вдалий для початку нових справ. Втім у цю добу не варто спокушатися на сумнівні пропозиції. Читайте гороскоп на 16 лютого 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День видасться легким – можливі неочікувані припливи радості навіть у тих, хто не в гуморі. За певних обставин можуть виникати конфлікти на рівному місті. Втім їх вдаватиметься легко залагодити. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 16 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 16 лютого 2019 для Овнів

Час сприятливий для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем. Втілення задуманого призведе до бажаного результату. При цьому витрата сил та енергії з вашої сторони видасться мінімальною.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 16 лютого 2019 для Тельців

Можливе вирішення ситуації, якій давно не можете дати раду. Небесні покровителі посилять ваші старання, а тому затрачені зусилля мають високі шанси окупитися. Імовірно, ви знайдете креативний вихід з наболілої ситуації.

Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергій у цей день важливо знайти застосування.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 16 лютого 2019 для Близнюків

Близнюкам рекомендують даремно не впадати у відчай та не драматизувати у випадку, якщо ваші плани йтимуть не так, як ви собі задумали. Уже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, аніж ви очікували. Звісно ж лише за умови, що з вашої сторони все буде зроблено на відмінно.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 16 лютого 2019 для Раків

Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Стосунки з близькими будуть складатися легко і невимушено, ви відчуєте свою цінність. Не сидіть склавши руки – зараз час для нових знайомств, розважальних заходів та активного спілкування.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 16 лютого 2019 для Левів

Щоб день був вдалим Левам після пробудження варто знайти кілька хвилин на себе та у спокої уявити свій майбутній день: спокійний, наповнений радістю та комфортом.

Також позитивно на Левів у цей день вплине перебування на природі, турбота про власне тіло. Вдома краще братися за дрібні роботи – не термінові енергозатратні справи рекомендують відкласти на потім.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 16 лютого 2019 для Дів

Для Дів у цей день гороскоп прогнозує час, сприятливий для відновлення дружніх відносин. Можлива зустріч з другом, якого ви вже давно не бачили.

У фінансах варто бути обережним – помилки, неуважність чи легковажність матимуть не найкращий фінал. Не завадить зайвий раз перечитати і термін придатності медичних препаратів, які ви приймаєте.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 16 лютого 2019 для Терезів

День не сприятливий для серйозних справ по дому. А от за дрібниці, на кшталт, наведення ладу в шафках братися можна сміливо.

Варто бути обережним з важкою їжею та алкоголем – віддайте перевагу свіжому салату чи легкому супу. В іншому випадку є шанси провести вечір з не найкращим настроєм.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 16 лютого 2019 для Скорпіонів

Попереду у вас гарячий та насичений день. Час буде текти так швидко, що ви зможете відчути легке запаморочення. Цей день присвятіть також сімейним справам, особливо, якщо у вас є якісь конфлікти чи невирішені питання.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 16 лютого 2019 для Стрільців

У другій половині дня посилиться потреба в усамітненні – не відмовляйте собі у цьому. Саме в такі моменти ви зможете поглянути на своє життя з боку та визначитись із планами на майбутнє.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 16 лютого 2019 для Козерогів

Передбачуваність це добре, але до певної межі. Дозвольте собі трохи вирватися з рутини та перетворитися у хулігана – напівсерйозне ставлення до життя сьогодні може врятувати вас від нервового вигорання.

Якщо ідете на побачення і там летить усе шкереберть – не переживайте. З часом будете ще самі кепкувати з цієї ситуації, а поки розслабтесь та насолоджуйтесь моментом. Сьогодні саме час приміряти роль спостерігача за власним життям.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 16 лютого 2019 для Водоліїв

Інтуїція сьогодні допоможе Водоліям у різних сферах життя. Сміливо покладайтеся на власні відчуття у прийнятті рішень. На тих, у кого немає пари, чекають сюрпризи. Імовірно, сьогодні з вами трапиться захоплива історія, яку внукам навряд чи розкажеш!

З грошима можуть виникати невеликі труднощі, які легко вийде залагодити впорядкувавши бюджет. Імовірно, ви помітите, що деякі пункти із нього можна викреслити без жалю.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 16 лютого 2019 для Риб

На сьогодні людям, народженим під знаком Риб, пророкують сприятливий день. Проте варто бути уважними і прислухатися до себе. При цьому не бажано вступати у палкі суперечки.

Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання.