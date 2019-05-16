Гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 16 травня 2019 року, передбачає несприятливий для побачень та обговорень. Втім, головним завданням буде – взяття під контроль емоцій. Для тих, кому це вдасться, день пройде вдало. Читайте гороскоп на 16 травня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
Гороскоп обіцяє складний день з можливими сварками. У цей день багатьох може переслідувати не найкращий настрій, проте ближче до вечора ситуація налагодиться. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.
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Гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 16 травня 2019 для Овнів
Четвер сприятливий для справ по дому – прибирання чи дрібний ремонт. Залучіть до цих справ і вашу кохану людину. Окрім того, що наведете лад у будинку та позбавитесь від зайвих речей, ви ще й зможете зміцнити власні стосунки та підвищити рівень довіри один до одного.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 16 травня 2019 для Тельців
Тельцям варто бути обачним зі словами. Необачно сказана гостра фраза може спровокувати конфлікт, залагоджувати який у вас не буде бажання. Тому краще двічі думайте перед тим, як сказати зайве.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 16 травня 2019 для Близнюків
Будьте обачними на дорозі та при виконанні не найбезпечніших робіт. Не завадить обережність і у спілкуванні, намагайтеся говорити лише про власні почуття та не звинувачувати інших. В іншому випадку може розгорітися суперечка, на яку витратите надто багато сил.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 16 травня 2019 для Раків
Відпустіть ситуацію, дайте справам в житті відбуватися природним чином, і ви будете здивовані, коли побачите, як зміниться ваша реальність і наскільки щасливішим ви станете.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 16 травня 2019 для Левів
У цей день добре спрацьовуватиме інтуїція. Високі шанси визначити недоброзичливці та брехунів. Втім до рішучих дій не вдавайтеся, проявіть дипломатичність – так ви зможете обіграти ситуацію на свою користь.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 16 травня 2019 для Дів
Дівам варто проявити турботу і увагу до своєї сім'ї, справді вислухати потреби ваших близьких та піти на поступки. Особливо це актуально для тих представників знаку, яким притаманна неабияка впертість і себелюбство.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 16 травня 2019 для Терезів
У цей день не можна впадати у ностальгію, скаржитися та жаліти себе. Краще дійте раціонально: щось болить – ідіть до лікаря, не вистачає грошей – шукайте можливість заробити, втомилися – перепочиньте і знову беріться за справи.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 16 травня 2019 для Скорпіонів
День буде сприятливим для здійснення фінансових операцій, укладення угод та домовленостей. Також період сприятливий для навчання та творчості. Будь-які починання в цей день отримають додаткове енергетичне підживлення.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 16 травня 2019 для Стрільців
У першій половині дня вам буде легко вдаватися знайомство з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива та цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. Також є високі шанси здобути нові знання, розібратися зі складним питанням.
У суперечки сьогодні встрявати не варто – лиш витратите дорогоцінну енергію, яку все ж краще використати для самовдосконалення та вирішення поточних завдань.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 16 травня 2019 для Козерогів
Якщо сьогодні вам кортітиме встряти в суперечку зі старшими ні з того, ні з сього – не дивуйтеся, але постарайтеся себе стримати від перепалки. Лють не піде вам на користь, а лише ще більше пригнітить.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 16 травня 2019 для Водоліїв
Почніть день з читання – 15 – 20 хвилин за корисною книжкою чи добротною статтею стануть ідеальним стартом. Оберіть що-небудь про здоровий спосіб життя чи мотивацію – є шанс помітити нову ідею, яка якісно змінить ваше життя.
У цей день на Водоліїв чекає приємна звістка, яка може прилетіти від родичів чи друзів, особливо тих, з якими вже давно у вас не було контактів.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 16 травня 2019 для Риб
У любовній сфері ви можете відчути дику пристрасть. Саме час для ризикованих амурних авантюр! Переживати не варто – не нарубати дров вам допоможе ваша розсудливість.
Сімейним Рибам та тим, у кого є пара, такий настрій також припаде до душі.