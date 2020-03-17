Гороскоп на сьогодні, 17 березня 2020 року, передбачає добу, яка не пробачатиме необдуманих вчинків. У цей день не варто нехтувати безпекою. Читайте гороскоп на 17 березня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День обіцяє добрі стосунки з сім'єю, особливо з дітьми. Вдалий час, щоб приймати важливі рішення. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 17 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 17 березня 2020 для Овнів

Сьогодні у представників знаку можуть виникнути проблеми з прийняттям рішень і радикальних кроків. Невпевненість може проникнути у життя разом з відчуттям нестабільності та недостатньої підтримки.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 17 березня 2020 для Тельців

Сьогодні може виникнути чимало професійних та соціальних зустрічей. Не варто від них втікати. В рішеннях, відмовтеся від сумнівів і сконцентруйтеся на можливостях, які виникають.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 17 березня 2020 для Близнюків

Сьогодні у представників знаку може виникнути потреба попросити про підтримку. Також імовірно, що у вас попросить про підтримку інша людина. Тим, хто має пару, не варто бути занадто вимогливим до свого партнера.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 17 березня 2020 для Раків

У представників знаку може виникнути напруга, викликане почуттям небезпеки. Сама ж доба буде багатою на інтриги та конфлікти. Майте сміливість і вірте в себе. Без потреби не відмовляйтесь від своїх переконань і захищайте все, що вам дороге.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 17 березня 2020 для Левів

Цей день може стати вихідним від напруги та тривоги. Сьогодні імовірні ситуації, у яких ви повернете довіру до когось із ваших близьких чи знайомих, пробачите та примиритеся. Не робіть нічого силою, натомість співпрацюйте та доходьте до консенсусу.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 17 березня 2020 для Дів

У цей день Дівам може вдатися закінчити затяжні справи, втім настрою це може й недодати. Відчуття втоми та бажання сховатись якнайдалі будуть цілком природніми, особливо для тих, хто отримає порцію звинувачень у проблемах інших. Зробіть паузу на відпочинок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 17 березня 2020 для Терезів

Сьогодні Терези зможуть почати дивитися на важливі для них речі під зовсім іншим кутом. Варто довіритися своїй інтуїції і почати діяти по-своєму. Твердість у діях приноситиме результати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 17 березня 2020 для Скорпіонів

Сьогодні краще відмовитися від надмірного обдумування всього і всіх. Дайте собі трохи спокою і не розмірковуйте про зайве. Така настанова зробить день вдалим.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 17 березня 2020 для Стрільців

Вам не завадить контакт з добрим другом, який допоможе відірватися від надокучливої ситуації чи неприємних думок. Варто запланувати розмову з тим, з ким вам легко спілкується.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 17 березня 2020 для Козерогів

Козероги сьогодні стрілятимуть далеко від істини. Імовірне сильне бажання бути нечесним та нелояльним до коханої людини. Є шанси, що промахи доведеться визнати та виправити.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 17 березня 2020 для Водоліїв

Імовірно, що сьогодні ви відчуєте зміни. Це може стосуватися професійної сфери або якщо ви навчання. У цей день високі шанси стати помітними, отримати винагороду чи високу оцінку.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 березня 2020 для Риб

Сьогодні Риб не особливо тягнутиме до людей. Ви не будете відчувати надто сильної потреби у спілкуванні. Це може бути ознакою тимчасового спаду енергії або потреби перезавантаження.