Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для залагодження старих справ. Можна сміливо братися за втілення списку "передноворічних" справ. Читайте гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День задасться на перший погляд легким – можливі неочікувані припливи радості, проте вже ближче до вечора їх подекуди замінять не надто приємні ситуації. Скоріш за все це можуть бути конфлікти на рівному місті. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 17 грудня 2018 для Овна

Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів спокою, пустіть у хід красномовність.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 17 грудня 2018 для Тельця

Варто відмовитися від вчинків з подвійним змістом – будьте чесними, в іншому випадку маєте високі шанси поплатитися за навіть невелику брехню. Щодо рідних проявляйте повагу і таке ваше ставлення віддасться сторицею.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 17 грудня 2018 для Близнюків

Потурбуйтеся про своє здоров'я. Зараз вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.

Будьте обачними та обережними. Уважність притаманна вам сьогодні, як ніколи, тому від халепи відгородити ви себе зумієте.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 17 грудня 2018 для Рака

На роботі на вас чекає успіх. Проте памятайте, що сприяння самих лише сил зверху замало для доброго результату. Щоб отримате бажане доведеться прикласти чимало зусиль. У важливій справі прислухайтесь до порад інших, але остаточний висновок робіть лише після детального аналізу.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 17 грудня 2018 для Лева

Сьогодні вам знадобиться стриманість та розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило діятиме для усіх сфер життя – від справ на роботі – до стосунків з рідними. Вам під силу буде уникнути конфліктів, проте бажання кинутись у необдуману суперечку буде сильним.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 17 грудня 2018 для Діви

На роботі вас супроводжуватиме вдача. Конфліктів з керівництвом чи колегами не буде, а за найменшого натяку на них проявляйте стриманість. Можливе успішне завершення справи, що принесе вам грошей.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 17 грудня 2018 для Терезів

Уникайте нереалістичних проектів, бо вони можуть затягнутися на довго та принести вам чимало клопотів. Ймовірні прорахунки у фінансах чи шахрайство. На роботі краще діяти з обережністю через високий шанс впливу недоброзичливців. Будьте особливо ввічливими та зберігайте спокій.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 17 грудня 2018 для Скорпіона

На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проекти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 17 грудня 2018 для Стрільця

Ви у цей день будете просто таки втіленням ініціативного працівника – вам кортітиме попрацювати на славу та якісний результат. Неодмінно застосуйте цю енергію, проте під час командної роботи відстоюйте свої ідеї з обережністю. Ваш настрій у цей день буде мирним, тому зробити це вийде легко.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 17 грудня 2018 для Козерога

У першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова вдячності та нагадати, як дорогі вони вам.

На роботі ж на вас чекає затишшя, проте до вечора можливі конфліктні ситуації з колегами чи начальством. Будьте поступливими і все обійдеться.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 17 грудня 2018 для Водолія

Ймовірно, на роботі вас очікуватиме безліч справ, які потребуватимуть вирішення. Наполеглива праця це саме те, що вам зараз потрібно. Водоліям-прокрастинаторам варто відсунути лінь на другий план та взятися за діло.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 грудня 2018 для Риб

У цей день слід максимально відмовитися від надмірної емоційності та яскравого вбрання. Бажано не фліртувати, не панікувати, не нести нісенітниці та повністю відмовитися від обману. Викриття побрехеньок погіршить ваше становище, а це вам зараз геть не потрібно.