Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає для всіх знаків зодіаку, стихією яких є Земля передбачає сприятливий день. Двічі думати перед тим як що-небудь робити варто знакам стихії Повітря та Вогню, адже їхня стабільність у цей день буде хиткою. Читайте гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день не рекомендують відвідувати місця масового скупчення людей. Варто остерігатися енергетичних вампірів – людей, які люблять по-скандалити, посваритися, плести інтриги. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 18 грудня 2018 для Овна

Спокій і самота – це те, на що Овни сьогодні захочуть витрачати свій вільний час. Втім за доброго настрою можна і відправитися на прогулянку та зайнятися цікавими справами у компанії добрих друзів.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 18 грудня 2018 для Тельця

Нічого не бійтеся, якщо хочете досягти успіху, а цей день додасть вам рішучості. Швидше за все сьогодні вам легко вдаватиметься тверезе мислення, що допоможе чітко сформулювати свої цілі та завдання.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 18 грудня 2018 для Близнюків

Якщо маєте сумніви щодо справи, яку задумали – відкладіть її вирішення до четверга. Підписувати договори, укладати угоди та зголошуватись на будь-що сьогодні варто лише за стовідсоткової впевненості.

Розраховувати на везіння не варто, перш за все керуйтесь холодним та тверезим розрахунком

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Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 18 грудня 2018 для Рака

Сьогодні ваші "внутрішні демони" матимуть сильний вплив. Щоб не наробити дурниць, варто бути обачним та слідкувати за своїми словами, а головне – вчинками.

У цей день вам добре даватимуться рутинні справи. У другій половині дня на роботі можлива неочікувана приємна звістка.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 18 грудня 2018 для Лева

Сьогодні ви можете відчувати підвищений апетит – дозвольте собі поласувати чим не будь смачним, але за умови зо воно буде ще й корисним. В цей день протипоказана важка їжа.

Корисно займатися роботами по дому, влаштувати прибирання, позбутися від непотребу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 18 грудня 2018 для Діви

Сьогодні на Дів чекає сприятливий день. Проте варто бути уважними і прислухатися до себе. При цьому не бажано вступати у палкі суперечки.

Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання. Сни, побачені в ніч на 18 грудня, можуть мати особливе послання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 18 грудня 2018 для Терезів

Сьогодні для Терезів день буде сприятливим для зміни іміджу – можна відвідати перукаря, розібрати речі в гардеробі.

Важливих справ починати не варто. Запрацьовані водолії можуть дати собі поблажку та працювати не на всі 200%.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 18 грудня 2018 для Скорпіона

Скорпіонам сьогодні варто віддатися монотонній роботі, яка допоможе зберігати спокій та погасити дратівливість.

Завбачливість, стриманість та акуратність мають стати головними вашими поводирями на цей день, саме вони вбережуть від дрібних негараздів та збережуть душевну рівновагу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 18 грудня 2018 для Стрільця

Для Стрільців цей день добрий, щоб закласти початок важливих змін у житті. Час сприятливий для прощання зі шкідливими звичками. Навіть невеликі зміни початі сьогодні покажуть добрий результат.

Важливо у цей день рухатися та не засиджуватися на місці.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 18 грудня 2018 для Козерога

Сьогодні у Козерогів може народитися унікальна ідея, яка переверне з ніг на голову не тільки ваше життя. Не бійтеся віддати багато сил на створення прекрасного – це може бути і смачна вечеря для друзів чи сім’ї, розмови з якими сьогодні йтимуть як по маслу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 18 грудня 2018 для Водолія

Зараз у вас дуже комунікативний період. Використайте його для налагодження нових знайомств та встановлення дружніх зв'язків. Корисно відвідати друзів, особливо тих, які живуть не надто близько біля вас та яких ви не бачили давно.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 18 грудня 2018 для Риб

У цей день вас огорне внутрішній спокій та бажання проаналізувати недавнє минуле. Є високий шанс зробити правильні висновки та побачите, те що ще донедавна втікало від вашого розуму.