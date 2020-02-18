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Гороскоп на 18 лютого для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп на 18 лютого для всіх знаків зодіаку / 24 канал

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2020 року, передбачає день, в який добре вдаватиметься залагоджувати непрості питання. У цю добу доля сприятиме тим, хто добре слухатиме. Читайте гороскоп на 18 лютого 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сімейним парам протипоказано у цей день втікати від емоцій. Рекомендовано проявити вдумливість та не переступати через себе. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 18 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на січень 2020 для Овнів

Гороскоп на 18 лютого 2020 для Овнів 

У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях. Сімейним надто сильно тиснути на рідним все ж не варто – відкрийте своє серце для тепла.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на січень 2020 для Тельців

Гороскоп на 18 лютого 2020 для Тельців

Сьогодні Тельцям знадобиться стриманість та розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило діятиме для усіх сфер життя – від справ на роботі – до стосунків з рідними. Вам під силу буде уникнути конфліктів, проте бажання кинутись у необдуману суперечку буде сильним.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на січень 2020 для Близнюків

Гороскоп на 18 лютого 2020 для Близнюків

Рекомендовано скласти план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх мрій та планів. Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на січень 2020 для Раків

Гороскоп на 18 лютого 2020 для Раків

Сприятливими будуть заняття, направлені на власний розвиток – самоосвіта, легкий спорт, медитація. Відведіть більше часу на відпочинок та відновлення сил.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на січень 2020 для Левів

Гороскоп на 18 лютого 2020 для Левів

Будьте щедрими та щирими у першу чергу щодо своїх найрідніших людей. Вечір бажано провести у колі сім'ї або на самоті. Від деструктивних занять та важкої їжі краще відмовитися.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на січень 2020 для Дів

Гороскоп на 18 лютого 2020 для Дів

Командна робота – ось що вам вдаватиметься сьогодні найкраще. Використайте цю можливість ефективно та віддайтеся справі сповна. Вам добре вдаватиметься уникати маніпуляторів та тих, хто хоче нечесно використати ваші сили та таланти.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на січень 2020 для Терезів

Гороскоп на 18 лютого 2020 для Терезів

Зі сторони видаватиметься, що цей день ви проведете нудно, та насправді нотки консерватизму вам будуть до вподоби. На роботі можливі неочікувані витівки колег, проте ваш внутрішній спокій ці ситуації не похитнуть.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на січень 2020 для Скорпіонів

Гороскоп на 18 лютого 2020 для Скорпіонів

Стабільність – головне слово для Скорпіонів у цей день. Найімовірніше, що все йтиме так, як ви планували, і на ваш комфорт та плани ніхто не зазіхатиме.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на січень 2020 для Стрільців

Гороскоп на 18 лютого 2020 для Стрільців

Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на січень 2020 для Козерогів

Гороскоп на 18 лютого 2020 для Козерогів

Ближче до вечора вам може закортіти провести час не так, як зазвичай. Не втрать нагоду додати нових емоцій в життя – хорошими супутниками будуть знайомі чи колеги.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на січень 2020 для Водоліїв

Гороскоп на 18 лютого 2020 для Водоліїв

У цей день можливі неочікувані фінансові надходження, які вас приємно здивують. Справи любовні вдаватимуться як ніколи легко і Водоліїв може просто таки тягти фліртувати.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на січень 2020 для Риб

Гороскоп на 18 лютого 2020 для Риб

У стосунках з близькими пам’ятайте, що вони не можуть читати ваші думки. Тому висловлюйте свої бажання, а не сподівайтесь, що про них здогадаються. Вечір краще провести вдома або за спокійною прогулянкою.

Трупи перетворюватимуть на добрива: у США відкриють центр компостування людських тіл
17 лютого
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Автор: Тереза Клименко
Теги: LifeStyle Гороскоп Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
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