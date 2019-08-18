Гороскоп на сьогодні, 18 серпня 2019 року, передбачає вдалий день для вирішення побутових справ. Таланитиме тим, хто спокійно сприйматиме стресові ситуації. Читайте гороскоп на 18 серпня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Рекомендують стримувати імовірно потужний потяг до їжі та алкоголю, а також старатися не розбурхувати сварки. День добре підходить для подорожей, переїзду в нове помешкання чи загалом для активних дій. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 18 серпня 2019 для Овнів

Зараз сприятливий час покупок дрібних речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб за кілька тижнів не бігти в ремонт чи магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якіснішого.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 18 серпня 2019 для Тельців

Тельцям сьогодні варто стерегтися необдуманих покупок. Не спішіть віддавати гроші за що-небудь новеньке – спершу подумайте чи річ вартує фінансових клопотів. Намагайтесь раціонально підходити до витрат та не приймати надто серйозних рішень.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 18 серпня 2019 для Близнюків

Звертайте увагу на дрібниці – маленькі радості наповнюють життя щастям – головне зуміти вчасно помітити їхню важливість. Особливо це стосується сімейних Близнюків – не забудьте подякувати своїй рідній людині за проявлені знаки турботи та будьте взаємними.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 18 серпня 2019 для Раків

Доля на сьогодні приготувала для вас урок. Втім матиме він скоріш позитивне забарвлення. То ж спокійно беріться до справ, сьогодні для вас головне – зберігати розум ясним, а серце відкритим.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 18 серпня 2019 для Левів

Вас сьогодні може засмутити незначний промах. Не переймайтеся сильно! Усі мають право на другий шанс, особливо у дрібницях. Якщо ж хтось вважатиме інакше – не звертайте на його слова надмірної уваги. Ви ж знаєте, що справедливість на вашій стороні.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 18 серпня 2019 для Дів

Інтуїція сьогодні допоможе Дівам у різних сферах життя. Сміливо покладайтеся на власні відчуття у прийнятті рішень. На тих, у кого немає пари, чекають сюрпризи. Імовірно, сьогодні з вами трапиться захоплива історія, яку внукам навряд чи розкажеш!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 18 серпня 2019 для Терезів

Терезам варто більше часу приділити спілкуванню – неквапливому, цікавому та не обов’язково корисному. При цьому ділові переговори протікатимуть добре, є високі шанси заручитися необхідною підтримкою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 18 серпня 2019 для Скорпіонів

Перед вами з’являться нові можливості – не бійтеся за них братися та рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи та завдання даватимуться легко.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 18 серпня 2019 для Стрільців

Попри імовірну нестабільність у фінансовій сфері, Стрільцям варто наполегливо працювати. Результат може перевершити всі очікування, особливо, якщо ви самовіддано будете ставитися до своєї справи.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 18 серпня 2019 для Козерогів

Вкладені у справи сили у цей день дадуть максимальний ефект. Сприятливий час і для навчання – нова інформація добре запам’ятовуватиметься.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 18 серпня 2019 для Водоліїв

День буде вдалим для Водоліїв, які мають творчі професії. Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити роботу, яку відкладали у ящик не один день. Попри те, що день буде більш вдалим для мистецької, аніж для бізнес роботи, фінансових колапсів виникати не повинно.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 18 серпня 2019 для Риб

Рибам рекомендують у цей день задумати невелику подорож. На тих, хто надумав вирушати у далеку дорогу, чекає вдача. Сприятливий час для флірту та амурних справ.