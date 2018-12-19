Гороскоп на 19 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для клопіткої роботи. Можливі загострення дрібних побутових конфліктів, тому краще запастися спокоєм. Читайте гороскоп на 19 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні справи добре підуть у тих, чия робота пов'язана з фінансами. Іншим, ймовірно, що вдасться повернути борг, про який вони вже мало не забули. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 19 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 19 грудня 2018 для Овна

Багатьом Овнам у цей день кортітиме довести початі справи до кінця – навіть, якщо до ліжка доведеться просто таки повзти виснаженим та втомленим. Проте відчуття завершеності подарує той спокій, якого Овни так давно хотіли. Сили вдасться відновити дуже швидко.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 19 грудня 2018 для Тельця

У цей день будуть підвищені можливості проявити незалежність та доброту. Справи з добрим наміром і від щирого серця вдаватимуться легко. Висока вірогідність проявити себе як доброго господаря та сім’янина. Фінансові витрати не призведуть до краху.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 19 грудня 2018 для Близнюків

Справжню радість принесе почуття самодисципліни. Вас окрилить щастя у момент, коли ви зможете протистояти спокусі, а не сліпо піддаватися їй. Впевненість Близнюки отримають завдяки відчуттю власної значимості, яке виринатиме з глибини вашої свідомості.

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Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 19 грудня 2018 для Рака

Наклепи та брехня у цей період віддадуться сторицею та дуже боляче вдарять. Рекомендовано уникати двозначностей, лицемірства. Бажано проявити добрі наміри і допомогти тим, хто цього потребує.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 19 грудня 2018 для Лева

Корисно зайнятися ділом чи відпочинком не на самоті. Компанія інших людей у цей день піде на користь. Варто заводити нові знайомства та проявляти свої ораторські і лідерські здібності.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 19 грудня 2018 для Діви

У спілкуванні з людьми звертайте увагу не на поверхневе, а на глибинне. Так ви зможете для себе відкрити нові та більш щирі грані зв’язку з іншими людьми.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 19 грудня 2018 для Терезів

Для Терезів, які впевнені у своїх стосунках, добрий час для їх укріплення та переходу на нові рівні. Самотнім у цей час варто оглянутися довкола. Є висока імовірність помітити особу, яка в подальшому може додати барв вашому життю.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 19 грудня 2018 для Скорпіона

Скорпіонам сьогодні під силу якщо не неможливе, то як мінімум багато чого. Усе що знадобиться від вас – направити натхнення у правильне русло та не змарнувати його. Налаштуйтеся на добрий лад та беріться до того, що давно відкладали. Під вечір можливе отримання довгоочікуваної звістки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 19 грудня 2018 для Стрільця

У цей день головними вашими супутниками буде сміливість і впевненість. Доводьте початі справи до кінця. Вас сьогодні супроводжуватиме впевненість та натхнення.

У стосунках з рідними та друзями відкиньте строгість та проявіть ласку – це віддасться вам сторицею.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 19 грудня 2018 для Козерога

Козерогам сьогодні рекомендують зайнятися духовним розвитком та дослідити власні можливості. Рекомендовано скласти план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх мрій та планів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 19 грудня 2018 для Водолія

Запорука успіху – твереза голова і Водоліям про це сьогодні варто пам’ятати, як ніколи. При цьому тверезим рекомендують бути як у переносному, так і у прямому значенні цього слова.

Водоліям-бізнесменам у цей день можуть не надто вдало даватися справи, можливі сумнівні пропозиції та зустрічі з ненадійними партнерами.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 19 грудня 2018 для Риб

На матеріальне збагачення сьогодні Рибам розраховувати не варто. А от добра звістка з нізвідки до вас таки прилетіти може.

Добре йтимуть амурні справи. Ввечері Рибам можна відправитися на прогулянку, особливо тим, у кого немає пари.