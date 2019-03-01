Гороскоп на сьогодні, 1 березня 2019 року, передбачає вдалий день для тих, хто задумав справи, хід яких не залежатиме від посторонніх. Варто бути обачним при підписанні договорів. Читайте гороскоп на 1 березня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

В цей день не варто плекати надмірні очікування на пунктуальність інших, можливі зриви домовленостей з елементарної необачності чи забудькуватості. Якщо усе ітиме не зовсім так, як ви очікували – не розчаровуйтеся, а краще подумайте про альтернативи. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 березня 2019 для Овнів

Необхідно взяти себе в руки та показати власну надійність, силу та тверезість життєвих розрахунків. Якщо не вистачає внутрішніх резервів спокою, пустіть у хід красномовність.

Варто відмовитися від вчинків з подвійним змістом – будьте чесними, в іншому випадку маєте високі шанси поплатитися за навіть невелику брехню. Щодо рідних проявляйте повагу і таке ваше ставлення віддасться сторицею.

Потурбуйтеся про своє здоров'я. Зараз вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 березня 2019 для Тельців

На Тельців у яких є пара, чекає охолодження сімейних відносинах через третіх осіб. Не дійте радикально, проявіть трохи терпіння і все налагодиться. Навіть на важкі ситуації сьогодні варто поглянути зі сторони. Це дозволить додати легкості у вашу реальність.

Невизначений період не триває вічно і зовсім скоро хмари розійдуться, відкриваючи погляду ясне небо повне надій на прекрасне майбутнє.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 березня 2019 для Близнюків

Для Близнюків, які мають пару висока вірогідність помітити у цей день не найкращі якості свого партнера. Стримайтеся від критики та проявіть дипломатичність. Розгойдувати човен у цей день ні до чого. Краще влаштуйте веселе сімейне зібрання.

Самотнім представникам знаку легко даватимуться вирішення затяжних проблем. Можливо, до вас прийде ідея, яка призведе до кращого фінансового становища.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 березня 2019 для Раків

Якщо у цей день вас неочікувано запросять на гулянку, каву чи в кіно – варто зголошуватися. Сьогодні ви почуватимете себе комфортно посеред інших людей та відчуватимете свою внутрішню силу.

Насолоджуйся приємними моментами та вдачею, яка вас супроводжуватиме.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 березня 2019 для Левів

Ви будете дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.

На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проекти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 березня 2019 для Дів

Дівам у цей період може кортіти розібратися із деякими своїми незавершеними справами, від вирішення яких їх віддаляв страх. Пам’ятайте, щоб подолати страх, спершу треба зробити крок у невідоме. Страх – найголовніший наш ворог і піти далі, можна лише переборовши його та зробивши другом.

День сприятливий для зустрічей з друзями. Зустріч з ними може мати неочікувано продуктивне завершення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 березня 2019 для Терезів

Командна робота – ось що вам вдаватиметься сьогодні найкраще. Використайте цю можливість ефективно та віддайтеся справі сповна. Вам добре вдаватиметься уникати маніпуляторів та тих, хто хоче нечесно використати ваші сили та таланти.

Вдома на вас очікує стабільна ситуація, проте до комфорту повертатися спішіть не одразу. Ближче до вечора вам кортітиме поспілкуватися у тісній компанії з близькою людиною.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 березня 2019 для Скорпіонів

Сьогодні ваші розумові здібності будуть на висоті. Використайте цей момент, щоб владнати справи, які потребують від вас особливої пильності та наснаги. Втім розпочинати нові справи не варто.

Також сімейним Скорпіонам протипоказано у цей день з’ясовувати стосунки, натомість рекомендовано проявити терпимість та сердечність.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 березня 2019 для Стрільців

День для Стрільців сьогодні минатиме вдало. Варто не відступати від запланованого, навіть якщо на шляху виникають перешкоди – зорі на вашій стороні, що неодмінно сприятиме успіху, нехай і не миттєвому.

Постарайтеся не відволікатися на спокуси і доля дасть вам реальний шанс наблизитися до мети. Тут вже лише від вас залежатиме – скористатися ним чи ні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 березня 2019 для Козерогів

Козероги сьогодні просто таки напрошуватимуться на сварки, конфлікти і скандали. Доведеться потренувати внутрішню силу, щоб не вляпатися у неприємності! Постарайтеся не доводити себе до моменту, коли у вас "перегорять запобіжники" і вчасно давайте собі перепочити.

Корисно зайнятися спортом, піти у басейн чи побігати. Це допоможе зняти напруження. А от алкоголь для цього не підійде – все може лише загостритися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 березня 2019 для Водоліїв

Для Водоліїв день проходитиме вдало, якщо вони не впадатимуть у крайнощі. Надмірна емоційність та безконтрольність можуть призвести до непотрібних фінансових витрат. Щоб цього не трапилося двічі думайте перед тим, як діставати гаманець. Єдине виключення – доброчинність, тут все ж варто бути щедрим.

У спілкуванні також знайте міру – можливо не всі ваші доводи мають отримати схвалення, не так вже й важливо іноді, щоб з вами всі погоджувалися. Постарайтеся більше слухати, це піде на користь.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 березня 2019 для Риб

Рибам корисно зайнятися ділом чи відпочинком не на самоті. Компанія інших людей у цей день піде на користь. Варто заводити нові знайомства та проявляти свої ораторські і лідерські здібності.