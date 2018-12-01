Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для Терезів та Скорпіонів. Народженим під знаками Тельця та Лева натомість не завадить бути обачнішими, аніж зазвичай. Читайте гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні можна сміливо відправлятися у подорожі. Вірогідність виникнення негативних інцидентів мінімальна. Проте за гаманцем та речима все ж варто приглядати, причому це стосується і тих, хто відправляється у геть коротку дорогу. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Овна

День не підходить для стрижок та зміни іміджу. Для одягу краще обирати стримані кольори. Не надто варто очікувати на допомогу інших. Через високу зайнятість більшість сьогодні турбуватиметься у першу чергу про себе.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Тельця

Відпустіть ситуацію, дайте справам в житті відбуватися природним чином, і ви будете здивовані, коли побачите, як зміниться ваша реальність і наскільки щасливішим ви станете.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Близнюків

День не надто сприятливий для Близнюків, які займаються науковою роботою – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів. Тим, хто займається торгівлею, імовірно вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Рака

Ракам сьогодні слід достатньо часу відвести для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зорі сприятимуть змінам.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Лева

Сьогодні Левам можна сміливо покладатися на інтуїцію – вона підкаже правильні шляхи. Втім покладатися на неї варто лише за стовідсоткової впевненості, якщо її немає – відкладіть справу до кращих часів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Діви

Діви сьогодні можуть ні з того, ні з сього відчути на собі тиск – імовірно, вам не до вподоби будуть рамки, які поставить керівництво чи близькі люди. Не переживайте! Щоб досягти бажаного результату, часто необхідно діяти у строго встановлених рамках та інструкціях, та ще й з додатковими обов'язками.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Терезів

Зробіть щось незвичне та спробуйте вирватися з рутини. Можете сміливо наважуватися на щось нове та спробувати поекспериментувати. День добрий для будь-яких змін, при цьому сьогодні не обов’язково виходити з дому – головне не просиджувати весь час на дивані.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Скорпіона

Сьогодні Скорпіонам таланитиме у розмові з особами протилежної статі. Вам буде притаманна неабияка харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам!

А от за ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати протоптаними шляхами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Стрільця

У цей день не варто ганятися за двома зайцями, а краще виконувати справи одна за одною. Це ж стосується і будь-яких інших планів та дій. На амурному фронті на більшість чекає затишшя, а от сімейним може випасти на долю важлива розмова.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Козерога

Ймовірно, вам доведеться вдатися до перегляду бюджету, зокрема переглянути ліміт допустимих витрат. Деяким Козерогам сьогодні випаде можливість взятися за додаткову роботу. Це допоможе збалансувати ваше фінансове становище, хоча і додасть втоми.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Водолія

Відносини з рідними і друзями матимуть схильність складатися як ніколи вдало. Тим Водоліям, яким від природи притаманна надмірна впертість, сьогодні вдаватиметься легше сприймати дійсність та іти на компроміси без емоційних втрат.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 1 грудня 2018 для Риб

Уникайте участі в закулісних інтригах. Постарайтеся не втручатися в не надто етичні розмови про інших, щоб самому не постраждати від таких же пліток.

У багатьох представників знаку сильним буде прагнення до змін. Проте сьогодні краще віддайтеся фантазіям, а рішучі дії відкладіть до кращих часів, які прийдуть от-от.