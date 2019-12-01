Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку / 24 канал

Гороскоп на сьогодні, 1 грудня 2019 року, передбачає день багатий на яскраві події та емоційні рішення. Багатьом варто запастися уважністю та самоконтролем. Читайте гороскоп на 1 грудня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні не сприятливий день для роздавання непроханих порад та критики. Такі висловлювання не призведуть до нічого доброго. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на жовтень 2019 для Овнів

Гороскоп на 1 грудня 2019 для Овнів 

Це хороший час для планування відпусток та подальших поїздок. Доля допоможе вам знайти привабливі пропозиції, які будуть варті вашої уваги.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на жовтень 2019 для Тельців

Гороскоп на 1 грудня 2019 для Тельців

Тим, хто почав нудитися від життя, варто подумати про зміну навколишнього середовища. Це допоможе стати більш натхненним та задоволеним.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на жовтень 2019 для Близнюків

Гороскоп на 1 грудня 2019 для Близнюків

Хорошим супутником для представників знаку на сьогодні буде колишній друг, з яким нещодавно охололи стосунки. Також сьогодні для вас буде корисним перебування на природі – особливо приємним буде поєднання цих двох факторів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на жовтень 2019 для Раків

Гороскоп на 1 грудня 2019 для Раків

Ви очікуєте великих змін у своєму житті, але пам’ятайте, що вони не прийдуть самі собою. Настав час скласти точний план дій. Ви точно знаєте, якої мети хочете досягти, і тепер вам слід визначитися, як и це зробите.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на жовтень 2019 для Левів

Гороскоп на 1 грудня 2019 для Левів

Спробуйте зосередитись на розвитку професійних навичок. Вони становлять абсолютний фундаменту досягненні успіху. Не полінуйтеся прислухатися до порад професіоналів.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на жовтень 2019 для Дів

Гороскоп на 1 грудня 2019 для Дів

Не дивіться на свої вчинки крізь призму чужого досвіду. Ви відчуваєте страх діяти самостійно і боїтесь оцінки важливих для вас людей. Однак такий підхід для вас нічого доброго не принесе, оскільки він заважає вам досягнути мети.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на жовтень 2019 для Терезів

Гороскоп на 1 грудня 2019 для Терезів

Сьогодні імовірний конфлікт з людиною, з якою ви зазвичай мали добрий контакт. Є шанси, що ви нещодавно помітили суттєві зміни у її поведінці і не втримаєтеся, щоб докорити їй за них. Постарайтеся контролювати свої емоції, тому що ви не зможете забрати ваші слова назад.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на жовтень 2019 для Скорпіонів

Гороскоп на 1 грудня 2019 для Скорпіонів

Ваше терпіння піддасться випробуванню. Імовірний конфлікт між вами та кимось, хто вже давно діє на ваші нерви. Сварка може бути дуже яскравою. Провокатор не поступатиметься, тому постарайтеся тримати нерви під контролем.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на жовтень 2019 для Стрільців

Гороскоп на 1 грудня 2019 для Стрільців

Людина, з якою ви зазвичай добре ладите, почне вас дратувати. Вам варто взяти під контроль напруження і за необхідності створити на якийсь час дистанцію.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на жовтень 2019 для Козерогів

Гороскоп на 1 грудня 2019 для Козерогів

Якщо не говорити відверто з близькими, а замовчувати свої образи – можна створити собі справжню бомбу. Замість того, щоб потім провокувати сварки, спробуйте почати довгу чесну розмову. Інша сторона може вам прояснити моменти, про які ви не мали уявлення і які змінять вашу думку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на жовтень 2019 для Водоліїв

Гороскоп на 1 грудня 2019 для Водоліїв

Зорі радять переосмислити ваше само сприйняття. Ви досягли певного успіху і маєте право пишатися собою. Це коштувало вам великих зусиль – не соромтеся віддячити собі.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на жовтень 2019 для Риб

Гороскоп на 1 грудня 2019 для Риб

Щоб там не було – ставити себе вище за інших та роздавати непрохані саркастичні коментарі – сьогодні не найкраща ідея. Якщо ви не зміните своє ставлення до інших, то легко зможете втратити важливі для вас контакти.

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30 листопада
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Автор: Тереза Клименко
Теги: LifeStyle Гороскоп Гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку
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