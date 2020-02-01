Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2020 року, передбачає приголомшливу добу. Ініціативу у цей день варто брати у власні руки! Читайте гороскоп на 1 лютого 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на 1 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 лютого 2020 для Овнів

Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи та завдання даватимуться легко.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 лютого 2020 для Тельців

Сімейним парам протипоказано у цей день втікати від емоцій. Рекомендовано проявити вдумливість та не переступати через себе.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 лютого 2020 для Близнюків

Навчіться сприймати себе об'єктивно. Опишіть власні сильні і слабкі сторони і працюйте над їх вдосконаленням. Любіть себе та не думайте про те, як догодити іншим.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 лютого 2020 для Раків

Будьте обачними та обережними. Ці якості допоможуть вам відгородитися від халепи. Не завадить зайвий раз перечитати дати придатності на ліках та продуктах.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 лютого 2020 для Левів

Сьогодні не рекомендують вести справи, які стосуються нерухомості. День сприятливий для застіль – можна сміливо іти в гості чи влаштувати вечерю вдома.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 лютого 2020 для Дів

Це вдалий час, щоб провести розвантажувальний день. Протипоказане переїдання, спиртне та гучні гулянки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 лютого 2020 для Терезів

Ваше вміння згладжувати гострі кути у непростих ситуаціях сьогодні не даватиме бажаних результатів, тому суперечки можливі. Головне – не починайте накопичувати образу, це вам зараз ні до чого.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 лютого 2020 для Скорпіонів

Бажано відвідати рідних та близьких. Тим, у кого є діти, варто приділити своїй малечі сьогодні більше часу. Якщо вам випаде нагода допомогти оточуючим – робіть це від щирого серця.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 лютого 2020 для Стрільців

Можливе виникнення цікавих ідей для нових проектів. Складайте план для реалізації задуманого та беріться до діла.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 лютого 2020 для Козерогів

У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях. Сімейним надто сильно тиснути на рідним все ж не варто – відкрийте своє серце для тепла.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 лютого 2020 для Водоліїв

Ймовірне, отримання знаків. Втім втрачати голову, шукаючи підказки, не варто. Цей час краще присвятити для реальної роботи, адже саме під час такого процесу можливі осяяння.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 лютого 2020 для Риб

Будьте простіше. Не будьте занадто критичними як до себе, так і до інших. Не завжди важливо, що ви скажете, іноді більш важливо як ви це скажете.