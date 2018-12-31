Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день роздумів про плани на майбутнє. Не варто ображатися – значно краще день мине, якщо ділитися своєю радістю. Читайте гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День буде активним та насиченим: сьогодні трапиться чимало приємних зустрічей. Не варто відмовлятися від поїздки з друзями, яка подарує хороші враження! Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 1 січня 2019 для Овна

День допоможе зрозуміти та розібратися, яких помилок уникнути, аби наступні тижні пройшли успішно та без неприємностей!

Постарайтеся підходити до кожної справи з позитивом і новорічний настрій захопить вас у приємний полон.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 1 січня 2019 для Тельця

Не ігноруйте своїх коханих, ваша підтримка їм зараз дуже потрібна. Якщо ви перебуваєте у відносинах, то будьте обережні з ревнощами. Це може принести нові проблеми в особисте життя. Тому краще спробуйте все ж довіряти своєму партнеру.

Не втратьте нагоду поїхати кудись з родиною – поїдка буде вдалою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 1 січня 2019 для Близнюків

Щоб досягти успіху, варто ризикнути! Це стосується не тільки роботи, оскільки у Близнюків є перспективи романтичного знайомства, які дозволять самотнім зустріти свого партнера. Вам буде нелегко стримати хвилю емоцій та почуттів та це і не потрібно роботи, особливо, якщо вас переповнює радість.

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Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 1 січня 2019 для Рака

Цього дня Раки будуть оточені увагою та турботою. Але не забувайте, що таке ж піклування треба дарувати і іншим.

Наприкінці дня очікуйте сюрприз, який вас неодмінно потішить.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 1 січня 2019 для Лева

Не дозволяйте побутовій рутині накрити вас з головю. Адже це зобразиться на емоційному стані. Тому варто вирушити в цікаве нове місце або ж просто запросити на каву близьку людину.

У другій половині дня на вас чекає зустріч з особою, яка допоможе розслабитися.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 1 січня 2019 для Діви

Цей день дуже сприятливий для спілкування. Частіше виходьте з дому, а якщо це неможливо – спілкуйтесь в мережі.

Якщо вам скрутно та важко, то поговоріть про це з людиною, якій справді довіряєте.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 1 січня 2019 для Терезів

Сприятливий час для експериментів. Сміливо можна пробувати нове, заводити знайомства, розпочинати нові книги.

Не тримайте ні на кого образ і намагайтеся прожити цей день так, як до смаку саме вам.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 1 січня 2019 для Скорпіона

Самотні представники знаку, імовірно, зустрінуть партнера і ці стосунки швидко переростуть у серйозні. Якщо вас запросять на побачення – не зволікайте.

День буде набагато вдалішим і щасливішим, якщо ви будете відкритими до інших.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 1 січня 2019 для Стрільця

Не приймайте надто поспішні рішення у романтичній сфері, спершу подумайте про наслідки. Зірки віщують дуже активний день, тому Стрільцям треба зарядитися силами.

Виділіть трохи часу на те, що робить ваш щасливими.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 1 січня 2019 для Козерога

Тим, у кого є діти, сьогодні варто більше часу виділити на розмови та посиденьки з ними. Поговоріть на приємну для дітей тему та поцікавтеся їхніми інтересами без осуду та критики.

Вдало минуть телефонні розмови з тими, хто вже давно не чув звістки від вас.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 1 січня 2019 для Водолія

Не втрать нагоду зробити добрий вчинок у перший день року. Можна нагодувати голодного собаку чи відігріти кота-бехатька. Навіть найменший прояв доброти віддасться вам сторицею. Головне спробувати!

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 січня 2019 для Риб

Перший день року подарує вам заряд натхнення, тому скористайтеся цим на повну! Це день для творчості та прояву креативності.

Усі навколо помітять ваш заряд позитивом і ви неодмінно почуєте багато теплих слів.