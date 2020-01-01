Гороскоп на сьогодні, 1 січня 2020 року, передбачає день, в який вдачу треба брати у власні руки. Ініціативність сьогодні принесе добротні плоди. Читайте гороскоп на 1 січня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У той же час перший день року обіцяє бути досить спокійним – без великих сюрпризів, дивовижних подій. Все відбуватиметься за попереднім планом та припущеннями, які вам особливо подобаються. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Овнів

Попри вихідний, вир роботи може не давати вам відпочити. Імовірно, що до завдань вам вдасться підійти з цілковитою відданістю та ентузіазмом, і це принесе вам вимірні ефекти у вигляді вдячності та винагороди.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Тельців

Сьогодні Тельці будуть у чудовому та навіть оптимістичному настрої, що трапляється рідко. Добрий гумор та доброзичливе ставлення матимуть позитивний вплив на атмосферу вдома, особливо, якщо та останнім часом була дуже напруженою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 1 січня 2020 для Близнюків

Не вагаючись, починайте новий етап у житті. Вам вдасться заручитися позитивною енергію та силою, які допоможуть подолати перешкоди.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Раків

Насолоджуйтесь цим днем і тим, що вам дарують життя та світ. Можна очікувати фінансових покращень та успіху у роботі.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Левів

Підготуйтеся до багатого на враження дня. Є шанси, що ви не зможете задовольнити свої потреби, і все може піти не за планом. Зі складнощами впоратися сьогодні допоможе людина зі сторони.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Дів

Існує ймовірність неочікуваних дій з вашого найближчого оточення – вони можуть допомогти вам у задуманому. Будьте відкритими, залишайтеся уважними та приймайте власні рішення ретельно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Терезів

Питання емоцій чи стосунків сьогодні вийдуть на абсолютно новий рівень. Партнерам буде простіше домовлятися про зміни у стосунках. Переконайтеся, що ви піклуєтесь про важливих для вас людей і не забудьте подбати про себе.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Скорпіонів

Сьогодні очікуйте на переломні моменти та романтичні події. Вдумлива і чесна комунікація буде добрим ключем до успішного завершення дня.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 1 січня 2020 для Стрільців

Сьогодні на вас може чекати незапланований відпочинок. Скористайтеся ситуацією, відірвіться від світу і пов'язаних з цим стресів та турбот.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Козерогів

Використовуйте для залагодження справ сьогодні ваш досвід та вміння, і не забувайте про ваш особливий шарм та мудрість. Важливо, щоб ваші рішення були справедливими.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Водоліїв

Доба не буде безпроблемною. Імовірне виникнення ситуації, яка змусить вас добряче задуматися. Проявляйте сьогодні співчуття та розуміння. Звільніться від хворобливих спогадів і сміливо йдіть вперед.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Риб

Позитивна, хороша енергія наповнить вас сьогодні. Імовірно, що вам закортить отримати нових вражень та адреналіну. Вам буде легко сказати так на все. Ви не хотітимете сидіти на одному місці.