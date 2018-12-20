Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для вирішення складних питань. Труднощі даватимуться легко, варто лише проявити емоційну холодність та ясний розум. Читайте гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день рекомендовано не братися за справи щодо яких у вас є сумніви. Також варто уникати підозрілих людей, через підвищені шанси обманів та шахрайств. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 20 грудня 2018 для Овна

У цей день навіть самотні та інтровертні Овни зрозуміють, наскільки корисною є підтримка ззовні. Висока вірогідність зустрітися з людиною, яка надихне вас на чималі звершення як в особистому, так і в професійному житті.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 20 грудня 2018 для Тельця

Ризиковані угоди та авантюрні пропозиції – це те, чого сьогодні варто уникати з подвійним завзяттям. Залиште на вихідні обдумування важливих рішень, які можуть вплинути на ситуацію у вашому житті в найближчі роки.

Провести вечір рекомендовано у компанії близького друга, який залюбки вислухає ваші плани на майбутнє.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 20 грудня 2018 для Близнюків

Смуток і меланхолія можуть несподівано охопити вас – постарайтесь стримати себе від кидання в крайнощі. Бережіть здоров’я та утримайтесь від заїдання "життєвої несправедливості" чи труднощів смачненьким. Позитивно вплине на раків можливість викинути зайве з життя, віддати непотрібне тим, хто цього потребує більше.

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Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 20 грудня 2018 для Рака

Зверніть більше уваги на практичні результати, зануртеся у роботу з головою. Вечір вдома чи тиха прогулянка добре відновить затрачені за день сили.

І пам’ятайте – вас не має цікавити чужа думка, просто робіть свою справу, чи у роботі, чи в особистому житті.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 20 грудня 2018 для Лева

Можливі ускладнення з фінансами, особливо у другій половині дня. Також висока вірогідність непередбачених перешкод як на роботі, так і у приватному житті.

Ближче до вечора варто уникати місць масового скупчення людей. Особливо, якщо ви відчуваєте, що не маєте сил бути обачним.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 20 грудня 2018 для Діви

Інтуїція сьогодні з вами гратиме в ігри – то підказуватиме правильне рішення, то намовлятиме на неабиякі дурниці. Тому перш за все думайте розсудливо та більше покладайтеся на раціо та логіку, аніж на внутрішнє чуття.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 20 грудня 2018 для Терезів

Зараз ви максимально налаштовані на результат – скористайтеся з цього та доведіть незакінчені справи до кінця.

Проте перед тим, як починати що-небудь сьогодні – добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Так ви зможете бути впевненими та уникнути краху, а за потреби зумієте швидко під лаштуватися під зміни.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 20 грудня 2018 для Скорпіона

Скорпіонам у цей день буде легко "перегоріти", а тому треба зрозуміти коли насувається критичний момент та відволіктись на щось цікаве та приємне. Бажано зайнятися заспокійливими практиками, по споглядати за красою землі, тваринами чи дітьми.

Подумайте про волонтерство – у ньому ви можете знайти заспокоєння.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 20 грудня 2018 для Стрільця

Стрільцям сьогодні краще менше говорити, а більше робити. Старайтесь уникати пліток. Корисно зайнятися вирішенням важливих проблем та не розмінюватися на дрібниці.

Сьогодні можливі незначні втрати, які у майбутньому принесуть користь. Великих скупчень людей старайтесь уникати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 20 грудня 2018 для Козерога

Як би вас сьогодні не лякали конкуренти – робіть почату справу до кінця. Ви ж вклали в неї уже стільки сил! Давати іншим марнувати свої старання не варто.

Так ж само Козерогам рекомендують поводитися і з справами інших – найкраще не лізти в них та утриматися від роздавання порад.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 20 грудня 2018 для Водолія

Пам’ятайте одну з найголовніших істин життя – немає нічого постійного. Якщо ви змиритись з тим, що все змінюється – пережити день буде легше. Ті ж, хто всіма силами не бачитиме необхідності в змінах, і старатиметься залишити все як раніше, можуть зіткнутися зі складнощами.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 грудня 2018 для Риб

Рибам сьогодні слід уважно спостерігати за вмістом того, що вони їдять. Існує великий ризик харчових отруєнь. Уважно читайте етикетки, перед тим як купляти продукти. Віддайте перевагу вечері вдома. Обережність не завадить і з ліками – самолікування може призвести до загострень.