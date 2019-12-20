Гороскоп на сьогодні, 20 грудня 2019 року, передбачає насичений день. Сьогодні можна без вагань зголошуватися на гулянки та зустрічі з друзями. Читайте гороскоп на 20 грудня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Деяка напруга дня з легкістю минатиме, якщо трохи відпустити контроль. Він сьогодні буде лише даремною тратою часу. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 грудня 2019 для Овнів

Доба буде активною на любовну енергію. Втім є шанси, що втілити свої бажання в плани не вдасться. Щоб не залишитися розчарованим, постарайтеся з розуміння ставитися до рішень інших.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 грудня 2019 для Тельців

Незначна вібрація емоцій – те, що може потривожити представників знаку сьогодні. Вам може бути важко вгамувати свою енергію. Можливо, ви відчуватимете велику напругу в повітрі. Особливо, якщо вас будуть заохочувати братися за зобов’язання, які вам не до душі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 грудня 2019 для Близнюків

Сьогодні ваша енергія моментами може видаватися заблокованою. Ви можете відчути сильний опір, який прагнутиме вириватися у напади люті. Старайтеся забезпечити собі максимальний фізичний комфорт.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 грудня 2019 для Раків

Ви легко знайдете спосіб вдало провести вільний час. Імовірно, що вдасться навчитися нового – наприклад, здобути знання, які дозволять вам доповнити ваш образ.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 грудня 2019 для Левів

Сьогодні ви можете витратити багато часу на серфінг в інтернеті. Поталанити може тим, хто шукатиме нових стосунків. Нові знайомства мають потенціал перерости у міцні стосунки, якщо ви докладете багато зусиль.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 грудня 2019 для Дів

Сьогоднішня доба може стати для вас початком і шансом для потепління у всіх професійній сфері. Бос може оцінити ваші зусилля і пообіцяти підвищення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 грудня 2019 для Терезів

Не переховуйтеся від обурення близьких людей та не відмовляйтеся від поновлення контактів. Родина відіграватиме важливу роль для представників знаку сьогодні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 грудня 2019 для Скорпіонів

Зорі застерігають представників знаку від надмірного інтересу до життя інших людей. Якщо жити чужим життям, то свого не буде. Краще потурбуйтеся про власний затишок.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 грудня 2019 для Стрільців

Не дивіться на свої вчинки крізь призму чужого досвіду. Ви відчуваєте страх діяти самостійно і боїтесь оцінки важливих для вас людей. Однак такий підхід для вас нічого доброго не принесе, оскільки він заважає вам досягнути мети.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 грудня 2019 для Козерогів

Сьогодні імовірний конфлікт з людиною, з якою ви зазвичай мали добрий контакт. Є шанси, що ви нещодавно помітили суттєві зміни у її поведінці і не втримаєтеся, щоб докорити їй за них. Постарайтеся контролювати свої емоції, тому що ви не зможете забрати ваші слова назад.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 грудня 2019 для Водоліїв

Сьогодні імовірний конфлікт з людиною, з якою ви зазвичай мали добрий контакт. Є шанси, що ви нещодавно помітили суттєві зміни у її поведінці і не втримаєтеся, щоб докорити їй за них. Постарайтеся контролювати свої емоції, тому що ви не зможете забрати ваші слова назад.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 грудня 2019 для Риб

Не дивіться на свої вчинки крізь призму чужого досвіду. Ви відчуваєте страх діяти самостійно і боїтесь оцінки важливих для вас людей. Однак такий підхід для вас нічого доброго не принесе, оскільки він заважає вам досягнути мети.