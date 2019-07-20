Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2019 року, передбачає багату на двозначні події добу. Загалом день обіцяє бути насиченим та емоційним. Читайте гороскоп на 20 липня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У справах можна покладатися на інтуїцію. Сьогодні бажання уникати будь-яких владних структур. Загалом ж дню буде притаманна надмірна емоційність, є високі шанси зробити необдуманий імпульсивний крок. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 липня 2019 для Овнів

Знайдіть час для роздумів. Це вкрай необхідне особливо тим, хто має багато претензій до свого теперішнього становища та життя. Можливо варто звернутися до фахівця, який допоможе розібратися з думками.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 липня 2019 для Тельців

Сьогодні для Тельців сприятливий день для початку чогось нового. Якщо ви шукаєте роботу – почніть складати резюме. Якщо хочете підкоригувати фігуру – підіть в зал або почніть бігати. Якщо хочете вивчити щось нове – запишіться на курси. Ці починання принесуть перші результати вже зовсім скоро.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 липня 2019 для Близнюків

День видасться сприятливим на нові починання. Найімовірніше, що сьогоднішня закоханість виллється в відносини, фінансові вкладення – у прибуток.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 липня 2019 для Раків

Командна робота – ось що вам вдаватиметься сьогодні найкраще. Використайте цю можливість ефективно та віддайтеся справі сповна. Вам добре вдаватиметься уникати маніпуляторів та тих, хто хоче нечесно використати ваші сили та таланти.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 липня 2019 для Левів

Вдома на вас очікує стабільна ситуація, проте до комфорту повертатися спішіть не одразу. Ближче до вечора вам кортітиме поспілкуватися у тісній компанії з близькою людиною.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 липня 2019 для Дів

День обіцяє бути спокійним і тихим, приємним виключенням може стати неочікуваний подарунок.

Любов і сфера романтичних відносин буде перебувати під сприятливим впливом зірок. Можете впевнено опиратися на ділових та особистих партнерів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 липня 2019 для Терезів

Сьогодні доля може приготувати для Терезів невеликі випробування. Особливо, це стосується тих, хто звик діяти за чіткими правилами та не відступати від плану. Що ж, доведеться спробувати нове – реагувати по ситуації, детально все не перевіривши. Не переживайте, є високі шанси, що у вас все вийде!

Попри заклопотаність дня варто знайти час на маленькі приємності, як то прогулянка чи зустріч з другом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 липня 2019 для Скорпіонів

Скорпіонам сьогодні добре даватимуться монотонні завдання, на кшталт, прибирання, прання, дрібного ремонту. А от у магазини відправлятися не варто – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

Ця ж монотонність може згодитися і на роботі. Корисно зайнятися завданнями, які вимагають пильності.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 липня 2019 для Стрільців

Стрільцям сьогодні варто відмовитися від двозначних слів та поведінки. Є високі шанси, що вас зрозуміють вкрай неправильно. Візьміться краще за налагодження побуту, а не за привертання уваги інших.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 липня 2019 для Козерогів

Якщо не відволікатися на проблеми, які і так рано чи пізно минуть, маєте шанси провести чудесний день. Сьогодні Козерогам буде властиво сповна відчувати радість буття та внутрішньої свободи.

У фінансовому плані проблем виникати не повинно – операції з грішми проходитимуть без ускладнень, проте про уважність забувати не варто.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 липня 2019 для Водоліїв

Впевненим у собі Водоліям сьогодні може знадобитися підтримка з тилу. Особливо тим, які мають репутацію керівника, лідера. Зі сторони може виглядати, що ви контролюєте інших, але насправді невпевненість неабияк розхитуватиме вас.

Будьте поблажливими і тоді ви отримаєте шанси трохи більше подобатися оточуючим і відчувати більш комфортно у спілкуванні.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 липня 2019 для Риб

Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію та де її приберегти. Вона вам ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкладіть витрати до кращих часів, а зараз займіться справами домашніми чи душевними.