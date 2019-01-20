Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2019 року, передбачає день для родинних зустрічей. Загалом ж доба видасться сприятливою для відвідування людних місць. Читайте гороскоп на 20 січня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Важливо у цей день знайти час для релаксу та духовного збагачення. Корисними будуть процедури, які допоможуть розслабитися та зняти стрес накопичений впродовж тижня. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 січня 2019 для Овнів

Овни в цей день будуть повні ентузіазму, якщо це не так, то візьміть хвилинку, щоб відпочити та подумати. Саме сьогодні ви можете вигадати, як зробити ваше життя комфортнішим та затишнішим саме для вас. Почати можна з дрібниць!

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 січня 2019 для Тельців

На Тельців чекає спокійний день. Варто знайти час на справи, які приносять особливе задоволення та заспокоєння. Не жалійте витратити трохи заробленого на власні потреби, навіть, якщо вони видаються не такими ж першочерговими.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 січня 2019 для Близнюків

Близнюки будуть захоплені своєю ідеєю та старатимуться заразити нею якомога більше людей. Вдасться це чи ні залежатиме від характеру вашої задуми. Та спробувати все ж варто!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 січня 2019 для Раків

Ракам варто бути обачним зі словами. Необачно сказана гостра фраза може спровокувати конфлікт, залагоджувати який у вас не буде бажання. Тому краще двічі думайте перед тим, як сказати зайве.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 січня 2019 для Левів

Левам варто бути обережним зі здоров'ям. Особливо пильними варто бути тим, хто має хронічні захворювання. У першу чергу бережіться від стресу, який може стати головною причиною поганого самопочуття.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 січня 2019 для Дів

Легкість супроводжуватиме Дів у цей день. Цілком імовірно, що саме сьогодні вам вдасться прийняти рішення, яке кардинально змінить звичний плин речей у кращу сторону.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 січня 2019 для Терезів

Вам варто відволіктися від роботи чи думок про неї. Трішки охолоньте та дайте відпочити голові. Проте відпочити треба по-справжньому наповну, а не "однією думкою там, іншою в роботі".

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 січня 2019 для Скорпіонів

Лінивий настрій надто сильно не відганяйте. Можливо саме він стане тією рушійною силою, яка допоможе вам придумати хороше рішення для залагодження наболілого питання.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 січня 2019 для Стрільців

Постарайтеся не сприймати близько до серця сказане іншими людьми. Втім до дружніх порад іноді варто і прислухатися.

Головне – відкиньте заздрощі на другий план. Пам'ятайте, що справді цінуватимете тільки ті досягнення, які зробили з власного бажання, а не на перекір комусь.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 січня 2019 для Козерогів

Якщо ваша гречність та стриманість зіграють з вами злий жарт – не переймайтеся сильно. Усе скоро стане на свої місця. Головне, що ви у цій ситуації залишитеся з чистою совістю.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 січня 2019 для Водоліїв

Залиште стрес у минулому. Якще це вдаватиметься важко, спробуйте проаналізувати, що вас непокоїть та які ще емоції викликає. Глибинне розуміння допоможе легше сприймати проблеми, які вас турбують.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 січня 2019 для Риб

Будьте щирими у розмовах з друзями та коханою людиною. Говоріть, щонайменше три чверті того, що відчуваєте. приховування власних емоцій може стати причиною непорозумінь, які вам ні до чого.