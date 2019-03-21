Гороскоп на сьогодні, 21 березня 2019 року, передбачає день сприятливий для клопіткої праці. При цьому доба обіцяє бути доволі вдалою для усіх сфер життя. Читайте гороскоп на 21 березня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні сміливо можна братися за початок ремонту – помешкання чи машини. ЗДобре вдаватимуться і домашні справи. Також успіх супроводжуватиме і людей, які задумали піти на романтичне побачення – час сприятливий для початку нових та укріплення давніх стосунків. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 18–24 березня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 21 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 березня 2019 для Овнів

Овнам можна сміливо братися за вкладання контактів, домовленостей, зміцнення тилів – ці справи сьогодні супроводжуватиме вдача і вони принесуть позитивні плоди.

Побережіть здоров'я, особливо уважно стежте за тим, що їсте. Трішки обережності, ще ніколи не була зайвою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 березня 2019 для Тельців

Сьогодні Тельців може настигнути дуже слушна думка, яка у майбутньому сприятиме вашому фінансовому благополуччю. Ви зможете втілити свої задуми в життя завдяки розумінню мотивів інших та вашій інтуїції.

Уникайте інтриг та пліток – це лише забере ваш дорогоцінний час та енергію, краще використайте його на себе самого.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 березня 2019 для Близнюків

Період сприятливий як для роботи, так і для амурних справ та розслаблення. Проте зараз розраховуйте тільки на себе. Така вихідна позиція може помітно покращити ваше становище.

Гроші старайтеся берегти – марнотратство це останнє, що вам зараз потрібно. А от сил на справи не шкодуйте – вкладена праця віддасться сторицею.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 березня 2019 для Раків

Для Раків день буде сприятливим, а особливо для тих представників знаку, які задумали пошук союзників та однодумців. Є високі шанси зацікавити інших власними ідеями.

Якщо отримаєте надходження, на яке не очікували – не спішіть витрачати гроші. З часом вони вам знадобляться на справді важливі справи.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 березня 2019 для Левів

Сьогодні не виключені приємні знайомства, зокрема, і романтичні. Вам у цей день буде притаманний особливий шарм.

Ближче до вечора може з’явитися непереборне бажання провести час з комфортом. За можливості відправляйтеся у театр або кіно, чи поласуйте смачною вечерею.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 березня 2019 для Дів

Сьогодні для Дів буде ідеальний час, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками. Також день добрий для оздоровлення – можна влаштувати розвантажувальний день.

Важливі питання вдасться обговорити у невимушеній обстановці, що неабияк додасть вам натхнення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 березня 2019 для Терезів

День буде сприятливим для здійснення фінансових операцій, укладення угод та домовленостей. Також період сприятливий для навчання та творчості. Будь-які починання в цей день отримають додаткове енергетичне підживлення.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 березня 2019 для Скорпіонів

Скорпіонам сьогодні варто з особливою ретельністю приборкувати злість та скупість. В іншому випадку ви ризикуєте втратити чудову нагоду впустити трохи свіжого повітря у соє життя.

Якщо не лінитися, то вдасться виконати безліч справ, відкладених вами на потім. Четвер взагалі хороший для будь-якого виду роботи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 березня 2019 для Стрільців

Постарайтеся голосно не плакати про те, як ви хочете у відпустку. Так ви тільки ще погіршите свій настрій та втратите дорогоцінний час. Зараз Стрільцям краще взятися за роботу.

Вечір буде сприятливим для розмов, зустрічей з друзями та прогулянок на свіжому повітрі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 березня 2019 для Козерогів

Час сприятливий для переїздів, перебудови – як простору, так і стосунків. Все почате зараз має шанс бути швидко та вдало завершеним.

Будьте уважними до своїх легенів – саме час кинути курити, почати гуляти на свіжому повітрі (бажано поближче до дерев), відмовитися від аерозолів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 березня 2019 для Водоліїв

Наступив сприятливий час реалізації планів. Ви ж напевне знаєте, що б хотіли втілити в життя у найближчі три – чотири тижні? Якщо так, то беріться до роботи, якщо ні – хутенько складайте план і реалізовуйте його. Зорі вам сприятимуть.

Заплануйте собі на вечір щось затишне і романтичне. Тим, у кого є пара, варто спробувати дещо новеньке. Ті ж, у кого пари немає, можуть взяти цікаву книжку і провести час не менш цікаво.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 березня 2019 для Риб

Забудьте про осуд та оцінки інших людей. Краще зосередьте увагу на власних цілях та починайте працювати над їх реалізацією.

Можливі сварки та непорозуміння – постарайтеся у такі моменти бути терпимими та добрими.