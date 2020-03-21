Гороскоп на сьогодні, 21 березня 2020 року, передбачає день, в який успішно протікатимуть романтичні справи. Є шанси на успіхи у цій сфері. Читайте гороскоп на 21 березня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День може видатися не з легких, але результат буде вартий витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас на цей день не має – займіться самовдосконаленням. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 березня 2020 для Овнів

У стосунках з близькими пам’ятайте, що вони не можуть читати ваші думки. Тому висловлюйте свої бажання, а не сподівайтесь, що про них здогадаються. Вечір краще провести вдома.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 березня 2020 для Тельців

У цей день можливі неочікувані фінансові надходження, які вас приємно здивують. Справи любовні вдаватимуться як ніколи легко і вас може просто таки тягти фліртувати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 березня 2020 для Близнюків

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Набирайтеся сміливості та відстоюйте власні кордони.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 березня 2020 для Раків

Стабільність – головне слово для Раків у цей день. Найімовірніше, що все йтиме так, як ви планували, і на ваш комфорт та плани ніхто не зазіхатиме.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 березня 2020 для Левів

Добрий час для побудови нових стосунків та романтичних пригод. Ваші дипломатичні якості будуть на висоті, проте уникайте шокуючих висловлювань.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 березня 2020 для Дів

Займіться наведенням ладу у своїх думках – проаналізуйте де ви кидаєтесь в ілюзії, гординю чи брехню. Можливо саме час почати медитувати. У цей день протипоказаний алкоголь, екстремальні заняття та палкі суперечки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 березня 2020 для Терезів

Можливе вирішення ситуації, якій давно не можете дати раду. Небесні покровителі посилять ваші старання, а тому затрачені зусилля мають високі шанси окупитися. Імовірно, ви знайдете креативний вихід з наболілої ситуації.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 березня 2020 для Скорпіонів

Дайте волю своєму партнеру і ви будете приємно здивовані відчуттям власної свободи. Ваша любов до тихих образ та контролю ослабне, тому внутрішній спокій знайти буде легше.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 березня 2020 для Стрільців

День буде сприятливим для тих, хто задумав пошук союзників та однодумців. Шанси знайти доброго друга високі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 березня 2020 для Козерогів

Сприятливими будуть заняття, направлені на власний розвиток – самоосвіта, легкий спорт, медитація. Відведіть більше часу на відпочинок та відновлення сил.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 березня 2020 для Водоліїв

Без внутрішньої гармонії налагодити своє життя неможливо. Сміливо використайте вільний час на те, що допоможе вам віднайти внутрішню рівновагу.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 березня 2020 для Риб

Проведіть цей день легко, зробіть паузу, займіться йогою, медитуйте, читайте, виділіть час для свого хобі. Критичним зауваженням зі сторони великого значення не надавайте.