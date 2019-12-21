Гороскоп на сьогодні, 21 грудня 2019 року, передбачає вдалий день для вирішення побутових справ. У цю добу варто добре прислухатися до навколишніх. Читайте гороскоп на 21 грудня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Поганою ідеєю сьогодні буде безпідставно агресивне вирішення стосунків. Також ускладнення з контролем емоцій можуть виникати у людних місцях. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 грудня 2019 для Овнів

Зорі радять переосмислити ваше самосприйняття. Ви досягли певного успіху і маєте право пишатися собою. Це коштувало вам великих зусиль – не соромтеся віддячити собі.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 грудня 2019 для Тельців

Змініть одну частинку свого життя сьогодні, і буденність раптом стане іншою. Не шукайте виправдань, що щось піде не так. Звільнити себе від прагнення до ідеалу, допоможе підтримка друга.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 грудня 2019 для Близнюків

Зверніть увагу сьогодні на музику – вона сприятливо впливатиме сьогодні на ваші нерви. Слухайте те, що вам подобається.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 грудня 2019 для Раків

Сьогодні ви можете вважати всіх ворогами, і будете раді відгородитися від оточуючих. Спробуйте опанувати свій настрій та зверніть увагу на причину такого неприємного перебігу подій.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 грудня 2019 для Левів

Незабаром вам доведеться зіткнутися з багатьма викликами. Ви сподівалися на перерву, але натомість можете зустріти ще одну порцію обов’язків та стресових ситуацій. Однак не здавайтеся і постарайтеся уникати людей, які підвищують ваш тиск. Зосередьтеся на своїх обов'язках і все закінчиться добре.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 грудня 2019 для Дів

Якщо не говорити відверто з близькими, а замовчувати свої образи – можна створити собі справжню бомбу. Замість того, щоб потім провокувати сварки, спробуйте почати довгу чесну розмову. Інша сторона може вам прояснити моменти, про які ви не мали уявлення і які змінять вашу думку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 грудня 2019 для Терезів

Сьогодні можна очікувати на велику дозу позитивної енергії. Проблема, яка вас турбує кілька днів, раптом стане дрібницею. Дивлячись на цю ситуацію з іншої сторони, ви побачите, що все було не так вже й просто з самого початку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 грудня 2019 для Скорпіонів

Доба принесе багато незапланованих зустрічей. Крім того, якщо ви готові – вам вдасться вибрати одні модель інвестування та вкласти свої кошти. Проблеми з роботою не турбуватимуть.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 грудня 2019 для Стрільців

День обіцяє активно позначитися на еротичній та любовній сферах. Можливо, ви захочете різноманітності та нових стимулів, яких давно не вистачає у ваших стосунках. Самотні представники знаку будуть готові до експериментів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 грудня 2019 для Козерогів

Добре підготуйтеся до викликів, що стоять перед вами. І хоч завжди можна знайти собі виправдання – зорі радять сьогодні більше не лінуватися!

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 грудня 2019 для Водоліїв

Сьогодні ви залюбки будете долучатися до професійних розмов. Спробуйте на засмучуватися, якщо не зможете знайти спільну мову з усіма. На цікавий перебіг подій варто очікувати, якщо відкинути свої стереотипні та забобонні судження і думки.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 грудня 2019 для Риб

День може змусити представників знаку задуматися. Перш за все, ви поставите собі багато питань про щастя та буття. Не бійтеся внести у життя спеціальні ритуали, які допоможуть знайти більше гармонії.