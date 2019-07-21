Гороскоп на сьогодні, 21 липня 2019 року, передбачає сприятливий день для будь-якої розумової роботи, а от за важкі фізичні завдання варто братися поступово. Читайте гороскоп на 21 липня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Добрий час, щоб фантазувати, займатися завданнями, які вимагають творчих думок. У той же час є високі шанси потрапити у полон в ілюзії, тому варто бути обачними у справах та вчасно "спускатися на землю". Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 липня 2019 для Овнів

Овнам варто взятися за складення плану на найближчі дні, а то й місяці. Розберіться зі своїми фінансами, бажаннями, завданнями.

Чітке розуміння ситуації допоможе вам на шляху до реалізації мрій та задумів.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 липня 2019 для Тельців

Тельців сьогодні навряд чи кортітиме витрачати час на порожні балачки. Імовірно, ви волітимете просто посидіти в тиші та ні про що не думати, аніж втягуватися у бесіди.

Постарайтеся зрозуміло пояснити навколишнім ситуацію, інакше є шанси, що вони сприймуть вас за зарозумілого персонажа. Втім, це передовсім їхні проблеми, а не ваші.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 липня 2019 для Близнюків

На Близнюків неочікувано може навалитися вир вир енергії – не бійтеся витрачати її сповна. Вдома завбачливо виконайте всю роботу у першій половині дня, щоб після обіду мати час на гуляння.

У представників цього прекрасного знаку сьогодні день буде сповнений яскравих та щирих почуттів – підвищена енергійність матиме позитивний характер.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 липня 2019 для Раків

Раки мають високі шанси завести корисні знайомства, які з часом допоможуть вирішити наболілі проблеми. Задумані справи вдаватимуться, потрібно тільки вірити в себе, в те, що все вийде. Починається сприятливий час для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 липня 2019 для Левів

Левам сьогодні краще менше говорити, а більше робити. Старайтесь уникати пліток. Корисно зайнятися вирішенням важливих проблем та не розмінюватися на дрібниці.

Сьогодні можливі незначні втрати, які у майбутньому принесуть користь.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 липня 2019 для Дів

Дівам сьогодні буде характерна неймовірна проникливість та допитливість. Це допоможе у складних ситуаціях та при налагодженні контактів. Ви справлятимете враження всезнайки, що додасть вагомості вашій репутації.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 липня 2019 для Терезів

Вам сьогодні буде притаманна неабияка говірливість. Можете скористатися цим у роботі – імовірно, вдасться з легкістю провести важливу розмову, якої ви уникали.

Не забувайте хоч трохи стежити за язиком, щоб не сказати зайвого. Наприклад, такого, що зачепить когось за живе, чи того що видасть ваш секрет.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 липня 2019 для Скорпіонів

Постарайтеся бути максимально чесними з собою та при прийнятті доленосних рішень дивитись на ситуацію ще й здалеку. Це сьогодні вам буде до снаги.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 липня 2019 для Стрільців

Домовленості, укладені сьогодні, вже завтра можуть обернутися хиткою невизначеністю. Тому важливі справи краще обговорювати в інший день – зараз займіться краще поточними завданнями чи відпочинком.

Якщо все ж укладенням домовленостей не уникнути – постарайтеся зважувати не лише раціональні доводи, а й прислухатися до своєї інтуїції.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 липня 2019 для Козерогів

Вас сьогодні може засмутити незначний промах. Не переймайтеся сильно! Усі мають право на другий шанс, особливо у дрібницях. Якщо ж хтось вважатиме інакше – не звертайте на його слова надмірної уваги. Ви ж знаєте, що справедливість на вашій стороні.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 липня 2019 для Водоліїв

Сьогодні ваші "внутрішні демони" матимуть сильний вплив. Щоб не наробити дурниць, варто бути обачним та слідкувати за своїми словами, а головне – вчинками.

У цей день вам добре даватимуться рутинні справи. У другій половині дня можлива неочікувана приємна звістка.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 липня 2019 для Риб

У Риб сьогодні буде багато сил. Сміливо беріться до діла – справи вам вдаватимуться як ніколи успішно. За можливості сьогодні варто зайнятися спортом, це добре позначиться на здоров’ї та допоможе зняти напруження.