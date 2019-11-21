Гороскоп на сьогодні, 21 листопада 2019 року, передбачає сприятливий день для працівників сфери обслуговування. Таланитиме і тим, хто працює у творчій сфері. Читайте гороскоп на 21 листопада 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Легко сьогодні вдаватимуться обговорення політики та нових ідей, на що, імовірно, витратити доведеться немало часу. Підтримку сьогодні передовсім варто шукати серед рідних. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 листопада 2019 для Овнів

Овнам сьогодні, як ніколи, буде важко зосередитися на повсякденних завданнях. Вир емоцій та розгубленість можуть призвести до не зовсім тих наслідків, які вам би хотілося бачити. Втім усе у ваших руках, тому навіть геть невдалу справу з часом зумієте налагодити.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 листопада 2019 для Тельців

На Тельців сьогодні чатує день з підвищеним рівнем конфліктності. Варто уникати з'ясування стосунків з колегами, друзями та намагатися зберегти мир в сім'ї.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 листопада 2019 для Близнюків

Близнюкам варто бути сміливішими, проявляти більше ініціативи та голосно говорити про свої бажання й наміри. Трішки амбіційності вам не завадить, особливо тим, у кого є пара.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 листопада 2019 для Раків

Зробіть щось незвичне та спробуйте вирватися з рутини. Можете сміливо наважуватися на щось нове та спробувати поекспериментувати. День добрий для будь-яких змін, при цьому сьогодні не обов’язково виходити з дому – головне не просиджувати весь час на дивані.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 листопада 2019 для Левів

Левам сьогодні може вдатися зробити більше, аніж було заплановано. Такий хід подій неабияк додасть вам позитивної енергії.

Ваша фінансова сторона життя буде стабільною та спокійною. Сьогодні вам може вдатися зробити справжній трудовий подвиг.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 листопада 2019 для Дів

Сьогодні Дівам таланитиме у розмові з особами протилежної статі. Вам буде притаманна неабияка харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам!

А от за ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати протоптаними шляхами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 листопада 2019 для Терезів

У Терезів сьогодні буде багато сил. Сміливо беріться до діла – справи вам вдаватимуться як ніколи успішно. Старанна робота допоможе зміцнити ваш статус та покращити перспективи на збільшення прибутків.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 листопада 2019 для Скорпіонів

Вам сьогодні буде притаманна неабияка говірливість. Можете скористатися цим у роботі – імовірно, вдасться з легкістю провести важливу розмову, якої ви уникали.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 листопада 2019 для Стрільців

На роботі бажано не робити помилок. Вам це буде під силу, якщо не братимете на себе занадто багато. Не бійтеся відмовитися від непосильної праці.

Можлива неочікувана радісна звістка. Везіння у цей день на вашій стороні, проте в авантюри кидатися все ж не варто.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 листопада 2019 для Козерогів

Якщо затягла буденність і ви потребуєте змін – беріться придумати цікаве дозвілля. Не варто очікувати, що життя саме почне змінюватися. Візьміть справу у свої руки, обдзвоніть друзів і у вас точно з’явиться цікавенький план на вечір, а то й на майбутній вікенд.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 листопада 2019 для Водоліїв

У цей день не варто ганятися за двома зайцями, а краще виконувати справи одна за одною. Це ж стосується і будь-яких інших планів та дій. На амурному фронті на більшість чекає затишшя, а от сімейним може випасти на долю важлива розмова.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 листопада 2019 для Риб

Не забувайте хоч трохи стежити за язиком, щоб не сказати зайвого. Наприклад, такого, що зачепить когось за живе, чи того, що видасть ваш секрет.