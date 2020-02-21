Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2020 року, передбачає емоційно напружений день, який водночас можна буде використати на свою користь. Ближче до вечора варто відмовитися від непосильних завдань. Читайте гороскоп на 21 лютого 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 лютого 2020 для Овнів

День може видатися не з легких, але результат буде вартий витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас на цей день не має – займіться собою. Це добрий час для читання професійної літератури, планування відповідальних справ та завдань на майбутнє.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 лютого 2020 для Тельців

У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його, щоб не втратити вихідні.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 лютого 2020 для Близнюків

Вам у цей день відведена роль натхненника – ви заряджатимете своїм настроєм інших, акумулюватимете сили та генеруватимете неймовірні ідеї.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 лютого 2020 для Раків

Вдома на вас очікує стабільна ситуація, проте до комфорту повертатися спішіть не одразу. Ближче до вечора вам кортітиме поспілкуватися у тісній компанії з близькою людиною.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 лютого 2020 для Левів

У цей день більше робіть того, що є справді важливим і відмовтеся від справ, якими ви займатеся на показ. Лицемірство, образи, осуд чи хитромудрі плани щодо інших залиште у минулому.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 лютого 2020 для Дів

Займіться наведенням ладу у своїх думках – проаналізуйте де ви кидаєтесь в ілюзії, гординю чи брехню. Можливо саме час брати відповідальніть за свої дії. У цей день не найкращі наслідки матимуть алкоголь, екстремальні заняття та палкі суперечки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 лютого 2020 для Терезів

Можливе вирішення ситуації, якій давно не можете дати раду. Старання Терезів мають високі шанси окупитися. Імовірно, ви знайдете креативний вихід з наболілої ситуації.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 лютого 2020 для Скорпіонів

День буде сприятливим для тих, хто задумав пошук союзників та однодумців. Шанси знайти доброго друга високі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 лютого 2020 для Стрільців

Зверніть увагу на здоров’я. Це поганий час, щоб переобтяжувати організм важкою їжею чи алкоголем.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 лютого 2020 для Козерогів

Не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте і приймайте інші точки зору – не потрібно завжди з усіма боротися. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи. Просто сприймайте, як є.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 лютого 2020 для Водоліїв

Зрозумійте що вас мотивує рухатися вперед, підгодовуйте постійно вашу внутрішню мотивацію. Приділяйте увагу фізичним вправам і тому, що ви споживаєте.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 лютого 2020 для Риб

У першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова вдячності та нагадати, як дорогі вони вам. На роботі ж на вас чекає затишшя, проте до вечора можливі конфліктні ситуації. Будьте уважними і все обійдеться.