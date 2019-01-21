Гороскоп на сьогодні, 21 січня 2019 року, передбачає день для втілення запланованого. Варто не боятися брати на себе відповідальність та іти на рішучі кроки. Читайте гороскоп на 21 січня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні краще уникати великих скупчень народу і бути обачним в громадському транспорті. Є великі шанси зазнати втрат через власну необачність. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 січня 2019 для Овнів

Можлива неочікувана звістка. Везіння у цей день на вашій стороні, проте в авантюри кидатися все ж не варто. Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками та взятися за нормалізацію маси тіла.

Висока вірогідність зустрітися з людиною, яка надихне вас на чималі звершення як в особистому, так і в професійному житті.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 січня 2019 для Тельців

Сонце рухається вам на користь, що додасть вам особливої сили у починаннях. Проте кидайтесь в справи лише з головою – час не надто добрий для накопичення матеріального.

Любов і сфера романтичних відносин буде перебувати під сприятливим впливом зірок. Можете впевнено опиратися на ділових та особистих партнерів.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 січня 2019 для Близнюків

Чуєте як обговорюють кого-небудь поза очима і одразу ж хочете долучитися гострим словечком до розмови? Маєте два варіанти – або піддатися спокусі та вплутатися у неоднозначну історію, або трішки зібрати силу волі в кулак та з чистим серцем провести залишок дня. Вибирати вам! Втім про наслідки не забувайте.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 січня 2019 для Раків

Піднімайте голову вище і впевнено виконуйте заплановане, навіть якщо у вас плани, мов у Наполеона. Від втоми ви не застраховані, втім вдача ходитиме пліч-о-пліч з Раками.

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Не надто сприятливим день буде для роботи з математичними підрахунками. Значно краще ця субота підходить для фізичної праці.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 січня 2019 для Левів

Зустрічі з іноземцями принесуть неабияку користь. Тільки не забувайте розпитувати і слухати більше, аніж розповідати про себе. В іншому випадку доля вам не допоможе.

На любовному фронті можливі курйозні моменти, тому будьте готові посміятися у найневідповідніший момент.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 січня 2019 для Дів

Не варто забувати про здоров'я. Будьте пильними з ліками та їжею, адже висока вірогідність отруєнь.

У цей день можна сміливо братися за гардероб. Саме час розібрати речі та позбутися зайвого, наприклад, віддати тим, хто цього більше потребує.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 січня 2019 для Терезів

Сімейним Терезам варто влаштувати цікаве свято для дітей. Зробіть, що-небудь, що змусить вашу малечу стрибати від радості. Ящо добре подумати, то спосіб вдасться знайти простий та дешевий!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 січня 2019 для Скорпіонів

День не надто сприятливий для Скорпіонів, які займаються науковою роботою – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів. Тим, хто займається торгівлею, імовірно вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 січня 2019 для Стрільців

Не варто забувати про прогулянки на свіжому повітрі. Такий вид відпочинку допоможе відновити сили та уберегтися від нервових зривів.

Сприятливими будуть розмови з родичами. Є високі шанси, що вдасться досягти порозуміння у питанні, яке давно не давало спокою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 січня 2019 для Козерогів

Якщо відчуваєте спад – емоційний чи фізичний – не беріться за нові справи, а краще робіть те, з чим впораєтеся "на автоматі". Несподіванки та випадкові знайомства сьогодні вам не припадуть до душі.

Можете провести трохи часу зі спортом – фітнес, зал, йога або щось інше. Це допоможе вам розслабитись та перезавантажитись перед новим тижнем, який обіцяє бути більш насиченим.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 січня 2019 для Водоліїв

День буде сприятливим для тих, хто любить проводити час активно та відстоювати важливі для світу ідеї. Не бійтеся просити про підтримку в інших – ви скоріш за все будете почутими.

Все, почате сьогодні, має високі шанси бути реалізованим без особливих складнощів та з неабияким успіхом.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 січня 2019 для Риб

Будьте дуже обачні з грішми! Особливо пильно варто робити великі покупки, адже є високі шанси припуститися дрібної, але не дешевої помилки. Не завадить обачність і при дрібних витратах. Сьогодні, як ніколи, ви будете здатні витратити неочікувано багато грошей ні на що.