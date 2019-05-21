Гороскоп на сьогодні, 21 травня 2019 року, передбачає сприятливий день для нових починань та суттєвих змін. У цей день не варто гарячкувати. Читайте гороскоп на 21 травня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні варто розраховувати на дружню підтримку. Тим, хто задумав початок серйозних справ, сприятиме вдача. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 21 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 травня 2019 для Овнів

Якщо на вас накинулась хандра, постарайтеся закцентувати увагу на позитивних моментах і пам'ятайте, що ви маєте право впливати на будь-яку ситуацію і можете змінити все, що вам не подобається.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 травня 2019 для Тельців

Сприятливий день для вирішення бюрократичних питань. Сьогодні можна сміливо братися за важливу роботу. Також не варто боятися сміливих ідей – є високі шанси заручитися підтримкою. Сприятливим цей день буде і для зміцнення родинних відносин.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 травня 2019 для Близнюків

Близнюкам доведеться більше часу присвятити родині чи товаришам. Імовірно, що доведеться задіяти усі відомі вам трепетні почуття, щоб справді стати хорошим помічником у не найлегшу хвилину.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 травня 2019 для Раків

Сьогодні на Раків чекає виконання важливої місії. Вам буде важко примиритися з помилками і вам легко вдаватиметься критика. День вдалий для турботи про своє здоров’я та красу. То ж замість того, щоб шукати недоліки інших приділіть більше часу собі.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 травня 2019 для Левів

Левів огорне світ мрій та спогадів, що у додачу до сонливого стану може стати причиною неякісного виконання роботи. Не дивуйтеся не надто втішеним поглядам керівника, який такий настрій може легко помітити.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 травня 2019 для Дів

Дів сьогодні можуть засипати порадами щодо того, як вести справи та жити. Не беріть собі до голови вказівки інших людей. Ви самі можете визначити, що для вас добре, а що – погано.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 травня 2019 для Терезів

Не чекайте на похвали зі сторони – ви самі здатні зрозуміти, наскільки якісно ви виконуєте роботу та побачити, що потрібно покращити. На критику варто реагувати врівноважено – слухати, але надто нею не перейматися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 травня 2019 для Скорпіонів

Фінансова сторона життя сьогодні буде особливо активною – можна як розбагатіти і отримати додатковий прибуток, а можна і натрапити на чималі втрати. Тому варто обмежити справи з фінансами та бути уважним до деталей.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 травня 2019 для Стрільців

У цей день можливі проблеми пов'язані з відчуттям близькості. Особливо це стосується тих, хто втратив впевненість у своєму партнері або пристрасть у стосунках. Не дозволяйте цій ситуації тривати довгостроково: вирішити проблему, інакше відстань між вами стане непереборною.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 травня 2019 для Козерогів

Тим, хто нарікає на рутину та те, що в житті нічого не змінюється, – варто брати ситуацію в свої руки. Наважитися на ризик буває важко, але результат дає нам новий досвід та відчуття того, що ми зробили все, що могли і не дали життю пройти повз.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 травня 2019 для Водоліїв

Не варто брати провини чи невдачі інших на свій рахунок, навіть якщо вони вас у цьому звинувачують. Кожен самостійно відповідає за свої рішення, думки та емоції. Не варто боятися розчарувати інших – перш за все варто подбати про свій спокій.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 травня 2019 для Риб

Сьогодні вдалий день, щоб перетворити ідеї у план дій. Не бійтеся починати – головне написати перший пункт і далі справа піде. Якщо витратите трохи часу на продумування стратегії – справа матиме високі шанси увінчатися успіхом.