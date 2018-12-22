Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає день сповнений спілкування та захопливих моментів. У цю добу варто вмикати свою "внутрішню дитину" та споглядати на світ з подвійною цікавістю. Читайте гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Початі сьогодні нові справи успіхом навряд чи увінчаються і причина від вас не залежатиме. Тому якщо відчуєте емоційний підйом – не втрачайте розсудливості і використайте його на завершення раніше недоробленого, а не на нові починання. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 22 грудня 2018 для Овна

Якщо у цей день вас неочікувано запросять на гулянку, каву чи в кіно – варто зголошуватися. Сьогодні ви почуватимете себе комфортно посеред інших людей та відчуватимете свою внутрішню силу.

Насолоджуйся приємними моментами та вдачею, яка вас супроводжуватиме.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 22 грудня 2018 для Тельця

Пам’ятайте одну з найголовніших істин життя – немає нічого постійного. Якщо ви змиритись з тим, що все змінюється – пережити день буде легше. Ті ж, хто всіма силами не бачитиме необхідності в змінах, і старатиметься залишити все як раніше, можуть зіткнутися зі складнощами.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 22 грудня 2018 для Близнюків

Перед вами з’являться нові можливості – не бійтеся за них братися та рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи та завдання даватимуться легко.

Полегшено зможете видихнути і після неприємної та серйозної розмови, яка вже давно назрівала. Не забудьте у цей день і про розваги та амурні справи – ви цього заслужили!

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Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 22 грудня 2018 для Рака

Висока вірогідність відміни запланованих зустрічей без особливих причин. Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Бажано бути уважними з фінансами.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 22 грудня 2018 для Лева

Левам-водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі та не порушувати правил. Те ж саме стосується і Левів-пішоходів – перебігати дорогу де попало не варто.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 22 грудня 2018 для Діви

День буде вдалим для Дів, які мають творчі професії. Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити роботу, яку відкладали у ящик не один день. Попри те, що день буде більш вдалим для мистецької, аніж для бізнес роботи, фінансових колапсів виникати не повинно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 22 грудня 2018 для Терезів

У Терезів сьогодні високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу, хай і не наймилішому серцю, але все ж найлогічнішому рішенні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 22 грудня 2018 для Скорпіона

День сприятливий для зустрічей та розмов з іноземцями. Ймовірно, вам вдасться завести цікаве нове знайомство та подружитися з особою з-за кордону в Інтернеті.

Можливе отримання радісної звістки, яка потішить і вас, і ваших рідних. Гарне закінчення матиме романтичний вечір, проведений зі свічками та під хорошу музику.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 22 грудня 2018 для Стрільця

Стрільцям варто віддатися цілком і повністю почуттю, яке їх захопить. Сміливо поринайте у роботу з головою – результат прийде неодмінно! Те ж саме стосується і амурних справ та творчості.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 22 грудня 2018 для Козерога

Вдалими будуть поїздки. Тих, хто запланував виїзд з рідних місць, супроводжуватиме вдача. До Козерогів, які у вечір 22 грудня, залишаться вдома можуть навідатися довгоочікувані гості.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 22 грудня 2018 для Водолія

Водоліям сьогодні варто даремно не впадати у відчай та не драматизувати у випадку, якщо ваші плани йтимуть не так, як ви собі задумали. Уже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, аніж ви очікували. Звісно ж лише за умови, що з вашої сторони все буде зроблено на відмінно.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 22 грудня 2018 для Риб

Зараз ви максимально налаштовані на результат – скористайтеся з цього та доведіть незакінчені справи до кінця.

Проте перед тим, як починати що-небудь сьогодні – добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Так ви зможете бути впевненими та уникнути краху, а за потреби зумієте швидко під лаштуватися під зміни.