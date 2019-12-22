Гороскоп на сьогодні, 22 грудня 2019 року, передбачає сприятливий день для побачень та зустрічей. Втім сьогодні краще забути про алкоголь. Читайте гороскоп на 22 грудня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Попри деяке напруження день має шанси бути доволі вдалим для більшості знаків зодіаку. Сьогодні не варто перевтомлюватися. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 22 грудня 2019 для Овнів

День матиме блокуючу дію на вас. Ви будете відчувати себе зобов’язаними робити щось, у чому ви не компетентні. Можливе сильне відчуття дискомфорту.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 22 грудня 2019 для Тельців

Доба принесе нові завдання та цікаві пропозиції щодо розвитку. З одного боку, ви будете раді перейти на вищий рівень, а з іншого – відчуєте, що ще не готові до прийняття виклику.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 22 грудня 2019 для Близнюків

Доба позитивно впливатиме на вас. Сьогодні легко буде відчути підтримку інших та впевненість у своїх діях. Можливі цікаві зустрічі, які матимуть вагомі плоди.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 22 грудня 2019 для Раків

Якщо ви давно задумували втілення непростої справи – сьогодні час взятися за діло. Завдяки підтримці інших людей ви нарешті відчуєте, що можете це зробити.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 22 грудня 2019 для Левів

Людина, з якою ви зазвичай добре ладите, почне вас дратувати. Вам варто взяти під контроль напруження і за необхідності створити на якийсь час дистанцію.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 22 грудня 2019 для Дів

Доба змусить вас почувати себе чудово. У професійних питаннях можливі зміни, на які ви довго сподівалися. Відносини можуть досягти більш високого рівня розуміння.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 22 грудня 2019 для Терезів

Ваше терпіння піддасться випробуванню. Імовірний конфлікт між вами та кимось, хто вже давно діє на ваші нерви. Сварка може бути дуже яскравою. Провокатор не поступатиметься, тому постарайтеся тримати нерви під контролем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 22 грудня 2019 для Скорпіонів

Будьте відкриті до нових знайомств і не закривайте себе від оточуючих. Незабаром ви зустрінете особу, яка додасть барв у ваше життя.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 22 грудня 2019 для Стрільців

Не прикидайтеся кимось іншим, щоб сподобатися третім особам. Вам пора повірити в себе. Пам’ятайте, що вам не потрібно бути ідеальними на кожному кроці. Ваш вроджений перфекціонізм може бути корисним, але невеликі помилки відволікають вас від головного.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 22 грудня 2019 для Козерогів

Зорі радять вам дотримуватися ваших принципів і не приставати на сумнівну пропозицію, яку ви отримали останнім часом.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 22 грудня 2019 для Водоліїв

Доба нагадає представникам знаку, яким закортить гострих відчуттів, що небезпечні ігри зазвичай обертаються проти гравця. А щастя початківця триває недовго. Будьте обачними.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 22 грудня 2019 для Риб

Настрій дня може надихнути вас на розширення кола друзів. Навіть якщо ви не надто сміливі, сьогодні ви матимете вдосталь хоробрості. Є шанс, що хтось із ваших друзів захоче бути ближче до вас.