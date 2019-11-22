Гороскоп на сьогодні, 22 листопада 2019 року, передбачає сприятливий день для неформального спілкування. Варто уникати галасливих торгових центрів та серйозних покупок. Читайте гороскоп на 22 листопада 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

На тих, хто зуміє сконцентруватися на важливому, чекає успіх у починаннях. Імовірно, що вдасться налагодити важливі контакти та продумати сміливі ідеї. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 22 листопада 2019 для Овнів

Час сприятливий для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем. Втілення задуманого призведе до бажаного результату. При цьому витрата сил та енергії з вашої сторони видасться мінімальною.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 22 листопада 2019 для Тельців

У працьовитих Тельців сьогодні не буде часу на відпочинок. Вам знадобиться задіяти усю вашу спритність, щоб впоратися з запланованим та отримати бажаний результат.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 22 листопада 2019 для Близнюків

У цей день варто бути обережним зі своїм здоров’ям – уникати підозрілих та важких продуктів, самолікування та екстремальних ситуацій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 22 листопада 2019 для Раків

День сприятливий для обдумування важливих справ. У непростих ситуаціях сьогодні довіряйте своїй інтуїції і не недооцінюйте передчуття. Довірити сокровенне сьогодні можете сміливо надійному Овну чи Стрільцю.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 22 листопада 2019 для Левів

Варто проявляти обережність зі здоров’ям та не перевантажувати себе дорогою, бо це може мати не найкращі наслідки.

Варто займатися звиклими справами. Навряд чи ставатимуться непередбачувані події, несподівані ситуації – ані хороші, ані погані. День добре підходить для засвоєння знань, отриманих раніше.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 22 листопада 2019 для Дів

Тим, кому сьогодні доведеться працювати, може бути не легко зосередитися. Це й не дивно, особливо, якщо ви вже перепрацьовуєте не перший день. Спробуйте відволіктись трішки на що-небудь прекрасне – це допоможе зосередитися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 22 листопада 2019 для Терезів

Ймовірно, вам доведеться вдатися до перегляду бюджету, зокрема переглянути ліміт допустимих витрат. Деяким Терезам сьогодні випаде можливість взятися за додаткову роботу. Це допоможе збалансувати ваше фінансове становище, хоча і додасть втоми.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 22 листопада 2019 для Скорпіонів

Сімейним представникам знаку протипоказано у цей день з’ясовувати стосунки. Візьміть собі на озброєння холодний розрахунок та витримайте паузу в гострих ситуаціях.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 22 листопада 2019 для Стрільців

Попри все сьогодні представникам знаку буде притаманний оптимістичний настрій, який і дозволить зберегти адекватність і уникнути імпульсивних вчинків з негативними наслідками.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 22 листопада 2019 для Козерогів

Інтуїція сьогодні з вами гратиме в ігри – то підказуватиме правильне рішення, то намовлятиме на неабиякі дурниці. Тому перш за все думайте розсудливо та більше покладайтеся на раціо та логіку, аніж на внутрішнє чуття.

І пам’ятайте – вас не має цікавити чужа думка, просто робіть свою справу, чи у роботі, чи в особистому житті.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 22 листопада 2019 для Водоліїв

Водолії повинні бути обережні сьогодні, тому що вони можуть зіткнутися з проблемами. Не поспішайте і не засмучуйтеся, якщо виявиться, що ви куди-небудь запізнилися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 22 листопада 2019 для Риб

Рибам радять сьогодні трохи часу присвятити розширенню кругозору. Візьміться за цікаву науково-популярну книгу чи передивіться хороший документальний фільм.