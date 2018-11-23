Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку передбачає деякі складнощі для народжених під знаками Скорпіона та Лева. У цей день не варто забувати про відпочинок від роботи, особливо тим, хто легко "вигорає". Читайте гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День не відзначатиметься однозначністю. На одних чекають суперечки та конфлікти, іншим ж усе вдаватиметься вирішити мирним шляхом. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 23 листопада 2018 для Овна

Сприятливий день для вирішення бюрократичних питань. Сьогодні можна сміливо братися за важливу роботу. Також не варто боятися сміливих ідей – є високі шанси заручитися підтримкою. Сприятливим цей день буде і для зміцнення родинних відносин.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 23 листопада 2018 для Тельця

Можна розпочинати важливу роботу, справи, які тягнутимуться тижнями. Розмови протікатимуть легко, домовленостей досягти буде не особливо важко. Часу на байдики сьогодні бажано виділити якомога менше.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 23 листопада 2018 для Близнюків

За ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати протоптаними шляхами.

Можна сміливо відправлятися у подорожі. Вірогідність виникнення негативних інцидентів мінімальна. Проте за гаманцем та речима все ж варто приглядати, причому це стосується і тих, хто відправляється у геть коротку дорогу.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 23 листопада 2018 для Рака

Якщо відчуваєте спад – емоційний чи фізичний – не беріться за нові справи, а краще робіть те, з чим впораєтеся "на автоматі". Несподіванки та випадкові знайомства сьогодні вам не припадуть до душі.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 23 листопада 2018 для Лева

Цей день краще провести у спокої та детально розібратися із поточними завданнями. Варто бути обачними до здоров'я та не наражатися на невиправдану небезпеку. Непевні справи краще відкласти на вдаліший період.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 23 листопада 2018 для Діви

Особливих засторіг щодо переговорів на сьогодні не має, втім минатимуть вони гладко не для всіх. На нарадах можливі дрібні конфлікти, які вдасться залагодити з незначними емоційними втратами. Не варто відправлятися у державні установи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 23 листопада 2018 для Терезів

День вимагатиме особливої стриманості – конфлікти початі сьогодні можуть затягнутися на роки. Бажано бути обережним до слів та дій – необачна образа може стати причиною для виснажливих та довготривалих чвар.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 23 листопада 2018 для Скорпіона

Уважно слідкуйте за двома речима сьогодні – своїм гаманцем та язиком. Перший може постраждати від рук недобросовісних, другий може видати надто багато аргументів заздрісникам. Не варто починати справи, пов'язані з судами, переїздами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 23 листопада 2018 для Стрільця

Взятися за справи може бути не легко, проте тим, хто все ж налаштується на правильне русло, таланитиме.

Сьогодні бажано не втрачати над собою контроль, щоб не втрапити у ситуацію, яка витягне з вас надто багато сил та енергії.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 23 листопада 2018 для Козерога

Не будьте занадто критичними як до себе, так і до інших і головне не намагайтеся все контролювати. Відчайдушні спроби тримати все під контролем в рази знижують ваші шанси на щастя і задоволення життям.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 23 листопада 2018 для Водолія

Водоліям сьогодні бажано якомога більше комунікувати. Добре протікатимуть розмови про особисте. Не бійтеся відкриватися і відкривати себе. У спілкуванні будьте простішими, особливо з рідними.

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Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 23 листопада 2018 для Риб

Почуття незалежності – головна ілюзія дня, яка може привести Риб до суттєвих втрат. Варто зайнятися ментальною працею та переробити в собі минулі образи, пробачити недоброзичливців та взяти під контроль бунтарські настрої. Це допоможе вам більш зважено оцінювати дійсність та не робити поспішних висновків.