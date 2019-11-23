Гороскоп на сьогодні, 23 листопада 2019 року, передбачає сприятливий день для залагодження болісних питань. Вдача супроводжуватиме тих, хто не задовольняється досягненим і прагне розвиватися. Читайте гороскоп на 23 листопада 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

На роботі можна братися за сміливі проекти – головне все заздалегідь спланувати та зважити, щоб не втрапити в халепу. Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 листопада 2019 для Овнів

Тим, хто має пару, важливо не допускати втручання родичів у ваше особисте життя. Вони, стараючись допомогти, можуть лише загострити ситуацію. За виникнення суттєвих конфліктів радше віддайте перевагу фахівцю-психотерапевту, аніж порадам родини.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 листопада 2019 для Тельців

Тельці мають високі шанси завести корисні знайомства, які з часом допоможуть вирішити наболілі проблеми. Задумані справи вдаватимуться, потрібно тільки вірити в себе, в те, що все вийде. Починається сприятливий час для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 листопада 2019 для Близнюків

Домашню роботу краще зробити вранці, а інший час присвятити лише собі та власним справам. Уникайте перевтоми.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 листопада 2019 для Раків

Відносини з рідними і друзями матимуть схильність складатися як ніколи вдало. Тим Ракам, яким від природи притаманна надмірна впертість, сьогодні вдаватиметься легше сприймати дійсність та іти на компроміси без емоційних втрат.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 23 листопада 2019 для Левів

Уникайте участі в закулісних інтригах. Постарайтеся не втручатися в не надто етичні розмови про інших, щоб самому не постраждати від таких же пліток.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 листопада 2019 для Дів

У багатьох представників знаку сильним буде прагнення до змін. Проте сьогодні краще віддайтеся фантазіям, а рішучі дії відкладіть до кращих часів, які прийдуть от-от.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 листопада 2019 для Терезів

Сьогодні на Терезів чекає виконання важливої місії. В той же час, вам буде важко примиритися з помилками і вам легко вдаватиметься критика. Постарайтеся знайти баланс.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 листопада 2019 для Скорпіонів

До Скорпіонів у гості сьогодні завітає натхнення. Використайте його на втілення близьких серцю задумів.

Важливі справи, особливо ті, які пов’язані з сім’єю та домом, варто вирішувати у першій половині дня.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 листопада 2019 для Стрільців

Стрільців огорне світ мрій та спогадів, що у додачу до сонливого стану може стати причиною неякісного виконання роботи. Не дивуйтеся не надто втішеним поглядам керівника, який такий настрій може легко помітити.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 листопада 2019 для Козерогів

Високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Самообман навряд чи матиме добрі наслідки, а тому віддавайте перевагу, хай і не наймилішому серцю, але все ж найлогічнішому рішенні.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 листопада 2019 для Водоліїв

Водоліям у цей день будуть просто таки втіленням ініціативного працівника – вам кортітиме попрацювати на славу та якісний результат. Неодмінно застосуйте цю енергію, проте під час командної роботи відстоюйте свої ідеї з обережністю. Ваш настрій у цей день буде мирним, тому зробити це вийде легко.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 листопада 2019 для Риб

Рибам бажано взятися за планування тижня чи хоча б найближчих днів. Вкладені у цю сферу сили дадуть відчутний результат дуже скоро.

Успіхи чекатимуть і на тих, хто займеться своїм здоров’ям та приділить трохи уваги спорту.