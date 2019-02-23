Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2019 року, передбачає сприятливий день для роботи чи відпочинку командою. У цю добу варто розраховувати на дружню підтримку. Читайте гороскоп на 23 лютого 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Багатьом доведеться більше часу присвятити родині чи друзям. Імовірно, що доведеться задіяти неабиякі трепетні почуття, щоб справді стати хорошим помічником у не найлегшу хвилину. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 лютого 2019 для Овнів

В Овнів настав сприятливий час для укладення договорів та союзів. Також вдало протікатиме спілкування.

Завдяки новій кооперації ви зможете вирішити чималу кількість застояних питань. Зараз вам варто плекати щире відчуття колективізму та вірити в спільну справу, інакше успіх втече.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 лютого 2019 для Тельців

Зараз сприятливий час покупок дрібних речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб за кілька тижнів не бігти в ремонт чи магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якіснішого.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 лютого 2019 для Близнюків

Легко сьогодні вдаватимуться обговорення політики та нових ідей, на що, імовірно, витратити доведеться немало часу. Підтримку сьогодні передовсім варто шукати серед рідних.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 лютого 2019 для Раків

Самотнім Ракам цієї ночі варто вийти у світ, щоб трохи розвіятися та набратися натхнення. Не нехтуйте запрошеннями друзів, а то й самі спробуйте кого-небудь витягти на цікаву подію.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 23 лютого 2019 для Левів

Важливі питання сьогодні вдасться обговорити за невимушених обставин, що неабияк додасть вам натхнення.

Фінансові питання бажано вирішити у першій половині дня, ближче до вечора шанси припуститися помилки зростатимуть.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 лютого 2019 для Дів

Цього дня Діви будуть дуже комунікативними. Втім будьте обачні, коли розповідатимете про невеличкі таємниці чи факти доволі відомої персони. Вас можуть звинуватити у наклепництві. Втім особисті справи сьогодні вдаватимуться як ніколи легко.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 лютого 2019 для Терезів

У другій половині дня потурбуйтеся про те, щоб мати чепурний зовнішній вигляд та добрий настрій. Якщо втома все ж вдається взнаки спробуйте освіжитися в басейні чи на тривалій прогулянці.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 лютого 2019 для Скорпіонів

Скорпіонам варто трохи часу приділити рідним та друзям. Зателефонуйте першими та налагодьте контакт з людиною, яку ви почали втрачати. Доля сьогодні сприятиме вам у таких справах.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 лютого 2019 для Стрільців

Сьогодні можна сміливо відправлятися у подорожі. Вірогідність виникнення негативних інцидентів мінімальна. Проте за гаманцем та речима все ж варто приглядати, причому це стосується і тих, хто відправляється у геть коротку дорогу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 лютого 2019 для Козерогів

День не підходить для стрижок та зміни іміджу. Для одягу краще обирати стримані кольори. Не надто варто очікувати на допомогу інших. Через високу зайнятість більшість сьогодні турбуватиметься у першу чергу про себе.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 лютого 2019 для Водоліїв

Відпустіть ситуацію, дайте справам в житті відбуватися природним чином, і ви будете здивовані, коли побачите, як зміниться ваша реальність і наскільки щасливішим ви станете.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 лютого 2019 для Риб

Рибам варто проявити турботу і увагу до своєї сім'ї, справді вислухати потреби ваших близьких та піти на поступки. Особливо це актуально для тих представників знаку, яким притаманна неабияка впертість і себелюбство.