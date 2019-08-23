Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 23 серпня 2019 року, передбачає день в який буде легко налагоджувати зв'язки. У справах з фінанасами особливих перепадів не передбачають. Читайте гороскоп на 23 серпня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
Сприятливий день для зустрічей та побачень. Вдало протікатимуть справи на романтичному фронті. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.
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Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 23 серпня 2019 для Овнів
Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 23 серпня 2019 для Тельців
У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 23 серпня 2019 для Близнюків
На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проекти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 23 серпня 2019 для Раків
У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях. Сімейним надто сильно тиснути на рідним все ж не варто – відрийте своє серці для тепла та дайте поблажку близьким, навіть якщо вони провинились.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 23 серпня 2019 для Левів
Сьогодні у вас може виникнути спокуса піти на негідний вчинок чи вдатися до підступної хитрості. Не піддавайтеся на їй – результат вас тішитиме не довго, а після смак ще довго не даватиме спокою.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 23 серпня 2019 для Дів
У першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова вдячності та нагадати, як дорогі вони вам. На роботі ж на вас чекає затишшя, проте до вечора можливі конфліктні ситуації з колегами чи начальством. Будьте поступливими і все обійдеться.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 23 серпня 2019 для Терезів
Зі здоров’ям варто бути обережними – рекомендована дієта на кшталт середземноморської, обмежте себе у продуктах, які не найкраще впливають на ваш організм.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 23 серпня 2019 для Скорпіонів
Стосунки з близькими будуть безконфліктними, з чужими людьми у палкі дискусії в цей день встрявати не варто. На любовному фронті буде штиль, проте зараз у вас є важливіші справи.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 23 серпня 2019 для Стрільців
Якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 23 серпня2019 для Козерогів
Фінансові питання бажано вирішити у першій половині дня, ближче до вечора шанси припуститися помилки зростатимуть.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 23 серпня 2019 для Водоліїв
День буде сприятливим для тих, хто задума пошук союзників та однодумців. Шанси зацікавити інших власними ідеями високі.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 23 серпня 2019 для Риб
Старайтеся керуватися здоровим глуздом, а не підказками зі сторони чи імпульсивними бажаннями.