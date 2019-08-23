Гороскоп на сьогодні, 23 серпня 2019 року, передбачає день в який буде легко налагоджувати зв'язки. У справах з фінанасами особливих перепадів не передбачають. Читайте гороскоп на 23 серпня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сприятливий день для зустрічей та побачень. Вдало протікатимуть справи на романтичному фронті. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 серпня 2019 для Овнів

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 серпня 2019 для Тельців

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 серпня 2019 для Близнюків

На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проекти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 серпня 2019 для Раків

У стосунках з іншими у вас буде непереборне бажання відстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях. Сімейним надто сильно тиснути на рідним все ж не варто – відрийте своє серці для тепла та дайте поблажку близьким, навіть якщо вони провинились.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 23 серпня 2019 для Левів

Сьогодні у вас може виникнути спокуса піти на негідний вчинок чи вдатися до підступної хитрості. Не піддавайтеся на їй – результат вас тішитиме не довго, а після смак ще довго не даватиме спокою.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 серпня 2019 для Дів

У першій половині дня можливі приємні сюрпризи від рідних. Не забудьте сказати їм слова вдячності та нагадати, як дорогі вони вам. На роботі ж на вас чекає затишшя, проте до вечора можливі конфліктні ситуації з колегами чи начальством. Будьте поступливими і все обійдеться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 серпня 2019 для Терезів

Зі здоров’ям варто бути обережними – рекомендована дієта на кшталт середземноморської, обмежте себе у продуктах, які не найкраще впливають на ваш організм.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 серпня 2019 для Скорпіонів

Стосунки з близькими будуть безконфліктними, з чужими людьми у палкі дискусії в цей день встрявати не варто. На любовному фронті буде штиль, проте зараз у вас є важливіші справи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 серпня 2019 для Стрільців

Якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 серпня2019 для Козерогів

Фінансові питання бажано вирішити у першій половині дня, ближче до вечора шанси припуститися помилки зростатимуть.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 серпня 2019 для Водоліїв

День буде сприятливим для тих, хто задума пошук союзників та однодумців. Шанси зацікавити інших власними ідеями високі.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 серпня 2019 для Риб

Старайтеся керуватися здоровим глуздом, а не підказками зі сторони чи імпульсивними бажаннями.