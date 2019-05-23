Гороскоп на 23 травня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 23 травня 2019 року, передбачає мінливу добу. У цей день настрій у багатьох може видатися не найпростішим, а тому варто запастися розумінням та терпінням. Читайте гороскоп на 23 травня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
Не варто брати близько до серця негативні слова, почуті у цей день. Через певну напруженість наговорити зайвого сьогодні буде легко. Намагайтеся розслабитися та спокійно ставитися до всього, що відбувається. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.
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Гороскоп на 23 травня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 23 травня 2019 для Овнів
Ваше вміння згладжувати гострі кути у непростих ситуаціях сьогодні даватиме бажані результати. У будь-якому разі, головне – не починайте накопичувати образу, це вам зараз ні до чого. Краще вже скажіть все як є і дайте іншим час, можливо, вони одумаються, якщо й справді раціо не на їхній стороні.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 23 травня 2019 для Тельців
Ви будете дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 23 травня 2019 для Близнюків
На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проекти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 23 травня 2019 для Раків
Сьогодні вам знадобиться стриманість та розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило діятиме для усіх сфер життя – від справ на роботі – до стосунків з рідними. Вам під силу буде уникнути конфліктів, проте бажання кинутись у необдуману суперечку буде сильним.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 23 травня 2019 для Левів
Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 23 травня 2019 для Дів
Ближче до вечора вам може закортіти смачно поїсти. Приготуйте щось смачне з друзями чи рідними, чи зробіть собі смачний салат до фільму.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 23 травня 2019 для Терезів
У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його. Іншим про свої плани бажано надто інтенсивно не розповідати, бо ще й не встигнете зі всім впоратися.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 23 травня 2019 для Скорпіонів
Вдача цього дня на вашій стороні, як і запас сили, тож прокидайтеся та беріться до роботи.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 23 травня 2019 для Стрільців
У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 23 травня 2019 для Козерогів
Пам’ятайте, що є люди, яким зручніше дотримуватися більш простого плану та не ризикувати. Ви ж сьогодні будете готові пожертвувати заради ефемерної перемоги.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 23 травня 2019 для Водоліїв
Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 23 травня 2019 для Риб
На роботі візьміться сьогодні за справу, яка вам до душі, а не ту, яку в пріоритет поставили ваші колеги.
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