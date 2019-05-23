Гороскоп на сьогодні, 23 травня 2019 року, передбачає мінливу добу. У цей день настрій у багатьох може видатися не найпростішим, а тому варто запастися розумінням та терпінням. Читайте гороскоп на 23 травня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Не варто брати близько до серця негативні слова, почуті у цей день. Через певну напруженість наговорити зайвого сьогодні буде легко. Намагайтеся розслабитися та спокійно ставитися до всього, що відбувається. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 травня 2019 для Овнів

Ваше вміння згладжувати гострі кути у непростих ситуаціях сьогодні даватиме бажані результати. У будь-якому разі, головне – не починайте накопичувати образу, це вам зараз ні до чого. Краще вже скажіть все як є і дайте іншим час, можливо, вони одумаються, якщо й справді раціо не на їхній стороні.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 травня 2019 для Тельців

Ви будете дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 травня 2019 для Близнюків

На роботі усе йтиме як по маслу – завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проекти, які ви ховали в шухляді через їх надмірну складність.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 травня 2019 для Раків

Сьогодні вам знадобиться стриманість та розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило діятиме для усіх сфер життя – від справ на роботі – до стосунків з рідними. Вам під силу буде уникнути конфліктів, проте бажання кинутись у необдуману суперечку буде сильним.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 23 травня 2019 для Левів

Вам може випасти нагода раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте – з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для вияснення зменшиться.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 травня 2019 для Дів

Ближче до вечора вам може закортіти смачно поїсти. Приготуйте щось смачне з друзями чи рідними, чи зробіть собі смачний салат до фільму.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 травня 2019 для Терезів

У вас накопичилося багато справ, які потребують негайного вирішення. Беріться за свій список та монотонно – справа за справою – зменшуйте його. Іншим про свої плани бажано надто інтенсивно не розповідати, бо ще й не встигнете зі всім впоратися.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 травня 2019 для Скорпіонів

Вдача цього дня на вашій стороні, як і запас сили, тож прокидайтеся та беріться до роботи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 травня 2019 для Стрільців

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки горітимете через цю "несправедливість" – ви готові кинутися у відверту авантюру, але вас стримують.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 травня 2019 для Козерогів

Пам’ятайте, що є люди, яким зручніше дотримуватися більш простого плану та не ризикувати. Ви ж сьогодні будете готові пожертвувати заради ефемерної перемоги.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 травня 2019 для Водоліїв

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 травня 2019 для Риб