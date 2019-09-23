Гороскоп на сьогодні, 23 вересня 2019 року, передбачає день, в який варто потурбуватися про здоров'я. Зустрічі сьогодні можуть протікати доволі напружено, тому варто підходити до них з терпінням, а до інших – з розумінням. Читайте гороскоп на 23 вересня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Цей понеділок фактично кожному до снаги буде зробити вдалим. Тим, хто задумав великі починання, не варто засмучуватися та зациклюватиися на дрібницях. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 вересня 2019 для Овнів

Сьогодні Овнам гарантований успіх в осіб протилежної статі. Вам буде притаманна неабияка харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам!

А от за ризиковані справи з фінансами та діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати протоптаними шляхами.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 вересня 2019 для Тельців

Тельцям радять сьогодні трохи часу присвятити розширенню кругозору. Візьміться за цікаву науково-популярну книгу чи передивіться хороший документальний фільм.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 вересня 2019 для Близнюків

Інтуїція сьогодні з вами гратиме в ігри – то підказуватиме правильне рішення, то намовлятиме на неабиякі дурниці. Тому перш за все думайте розсудливо та більше покладайтеся на раціо та логіку, аніж на внутрішнє чуття.

І пам’ятайте – вас не має цікавити чужа думка, просто робіть свою справу, чи у роботі, чи в особистому житті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 вересня 2019 для Раків

День буде сприятливим для клопіткої роботи, переїздів у нове місце та зустрічей з друзями. Тим, хто зібрався у спортзал, рекомендують, добряче попрацювати.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 23 вересня 2019 для Левів

Спробуйте зосередитись на своїх проблемах та невиконаних завданнях, які зібрались останнім часом. Без вагань занурюйтеся в роботу з головою – її добротне виконання принесе плоди уже зовсім скоро.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 вересня 2019 для Дів

Сьогодні на роботі не найкращий час для індивідуальної праці – візьміться за справи, які потребують командної роботи. Втім спілкування зі старшими людьми може протікати доволі складно – старайтеся не конфліктувати та бути поблажливим.

Важливо не забувати про почуття міри – переїдання, захланність чи жадібність призведуть до поганих наслідків.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 вересня 2019 для Терезів

Щоб вас правильно зрозумів співрозмовник – говоріть, чітко, просто та лаконічно. Вдавання до довгих монологів, а тим паче повчань, може мати сумні для вас наслідки. Вдалими будуть заняття на самовдосконалення – медитація, читання.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 вересня 2019 для Скорпіонів

У вашій голові маса геніальних ідей, які рекомендовано починати реалізовувати. Це дозволить вам стати більш задоволеним життям та підняти самооцінку. Проте варто пам’ятати, що працювати доведеться довго і багато, тому тим, хто хоче лінитися і починати не варто.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 вересня 2019 для Стрільців

День сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості та творчого підходу. І головне не зважайте на дрібні невдачі чи суперечки – з часом побачите, якими несуттєвими вони були.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 вересня 2019 для Козерогів

За можливості приділіть трохи часу рідним. Така дрібничка, як спільна вечеря чи коротка прогулянка можуть укріпити ваші стосунки, особливо якщо ви не забудете сказати близькими кілька теплих слів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 вересня 2019 для Водоліїв

Водолії у цей день будете просто таки втіленням ініціативного працівника – вам кортітиме попрацювати на славу та якісний результат. Неодмінно застосуйте цю енергію, проте під час командної роботи відстоюйте свої ідеї з обережністю.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 вересня 2019 для Риб

Сприятливий день для Риб, які перебувають в пошуку роботи. Відразу кілька роботодавців розглядають вашу кандидатуру і цілком можливо, що завдяки професійному підходу до справ в кінцевому підсумку віддадуть перевагу вашій персоні.