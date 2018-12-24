Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для залагодження старих справ. При цьому краще не метушитися, бо бездумна біганина забере сили, яких під кінець року залишилося не так вже й багато. Читайте гороскоп на 24 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

В цей день рекомендують займатися здоров’ям, подорожами. У розмовах можливі конфлікти, тому варто уникати проявів сили та грубості. Справи, пов’язані з фінансами, йтимуть добре. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 24 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 24 грудня 2018 для Овна

Перед вами з’являться нові можливості – не бійтеся за них братися та рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи та завдання даватимуться легко.

Полегшено зможете видихнути і після неприємної та серйозної розмови, яка вже давно назрівала. Не забудьте у цей день і про розваги та амурні справи – ви цього заслужили!

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 24 грудня 2018 для Тельця

Ймовірно, сьогодні, вам вдасться вивідати (цілком випадково) важливу інформацію щодо планів ваших конкурентів. Дізнавшись їх – не дійте зопалу, дайте емоціям охолонути.

У фінансову плані можливі позитивні новини на які ви давно чекали, проте остаточно дивіденди ви отримаєте швидше за все не одразу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 24 грудня 2018 для Близнюків

Ризиковані угоди мають шанси накликати біди у вигляді юридичних проблем та втрати коштів. Висока вірогідність зустріти важливу людину, яка в подальшому внесе суттєві корективи у ваше життя.

Наболілими проблема та карколомними ідеями діліться лише з близькими. Час не найкращий для того, щоб розповідати про себе світу.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 24 грудня 2018 для Рака

Відвертість, яка притаманна вам сьогодні, допоможе уникнути недомовленостей з колегами. Якщо роботи виявиться надміру і вам видаватиметься, що ви її не посилите – глибоко подихайте.

Скоріш за все вам так задаватиметься, через романтичний настрій, який не дозволяє Ракам сьогодні якісно займатися рутинними справами.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 24 грудня 2018 для Лева

Провести цей день можна і вдома, і на роботі, і на прогулянках. Головне будьте активними, доброзичливим та відкритим. Відкиньте нудну та рутинну роботу – ви ще матимете достатньо часу взятися за неї згодом.

День добрий для зустрічей та відкриттів нових горизонтів у житті.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 24 грудня 2018 для Діви

Як би вас сьогодні не лякали конкуренти – робіть почату справу до кінця. Ви ж вклали в неї уже стільки сил! Давати іншим марнувати свої старання не варто.

Так ж само Дівам рекомендують поводитися і з справами інших – найкраще не лізти в них та утриматися від роздавання порад.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 24 грудня 2018 для Терезів

Для Терезів у цей день гороскоп прогнозує час, сприятливий для відновлення дружніх відносин. Можлива зустріч з другом, якого ви вже давно не бачили.

У фінансах варто бути обережним – помилки, неуважність чи легковажність матимуть не найкращий фінал. Не завадить зайвий раз перечитати і термін медичних препаратів, які ви приймаєте.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 24 грудня 2018 для Скорпіона

Скорпіонам сьогодні краще менше говорити, а більше робити. Старайтесь уникати пліток. Корисно зайнятися вирішенням важливих проблем та не розмінюватися на дрібниці.

Сьогодні можливі незначні втрати, які у майбутньому принесуть користь. Великих скупчень людей старайтесь уникати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 24 грудня 2018 для Стрільця

День поганий для тих, хто задумав будь-яку фальш, брехню чи підлість. Злі наміри у цей день будуть викриті, а тому подумайте двічі та відпустіть негатив у минуле. Натомість день дасть подвійну віддяку тим, хто задумав благу справу.

У стосунках сьогодні варто бути прямолінійним, а для Стрільців, які мають пару рекомендовано проявити особливу турботу до своєї близької людини.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 24 грудня 2018 для Козерога

Попри те, що вам сьогодні добре вдаватимуться справи на вирішення фінансових питань, не бійтеся присвятити цей день відпочинку. Можливе налагодження корисних знайомств, які в подальшому допоможуть вам змінити місце роботи на вигідніше.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 24 грудня 2018 для Водолія

Вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків. Спілкування з людьми протікатиме невимушено та легко, тому нові знайомства можуть принести приємні бонуси.

Читайте також: Календар стрижок на грудень 2018: корисні поради

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 грудня 2018 для Риб

У цей день варто уважно стежити за собою і пам’ятати, що основа успіху – це самодисципліна. Вам буде легко виокремити те, що допоможе досягти бажаних цілей.

Серед публіки вам вдаватиметься проявляти шарм та мати розумний вигляд.