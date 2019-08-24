Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2019 року, передбачає день в який добре вдаватимуться творчі завдання. Буде не складно вирішувати дроібні побутові конфлікти. Читайте гороскоп на 24 серпня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День буде вдалим для поїздок. Вдача спритиме тим, хто вирушить в дорогу. Не варто просиджувати день на дивані. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 24 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 24 серпня 2019 для Овнів

У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом та не порушуйте правил.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 24 серпня 2019 для Тельців

Уникайте нереалістичних проектів, бо вони можуть затягнутися на довго та принести вам чимало клопотів. Ймовірні прорахунки у фінансах чи шахрайство.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 24 серпня 2019 для Близнюків

Уважно прислухайтеся до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не бажані, проте легкі заняття спортом підуть на користь.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 24 серпня 2019 для Раків

День краще підходить для завершення справ, аніж для початку нових. Починати нові можна лише у випадку, якщо вони короткотермінові. Від справ у яких ви не впевнені тримайтеся подалі, рішення щодо них відкладіть на наступний тиждень.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 24 серпня 2019 для Левів

Ймовірно, на роботі вас очікуватиме безліч справ, які потребуватимуть вирішення. Наполеглива праця це саме те, що вам зараз потрібно.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 24 серпня 2019 для Дів

Займіться наведенням ладу у своїх думках – проаналізуйте де ви кидаєтесь в ілюзії, гординю чи брехню. Можливо саме час почати медитувати. У цей день протипоказаний алкоголь, екстремальні заняття та палкі суперечки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 24 серпня 2019 для Терезів

У цей день слід максимально відмовитися від надмірної емоційності та яскравого вбрання. Бажано не фліртувати, не панікувати, не нести нісенітниці та повністю відмовитися від обману. Викриття побрехеньок погіршить ваше становище, а це вам зараз геть не потрібно. У дрібних справах вас супроводжуватиме вдача.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 24 серпня 2019 для Скорпіонів

У стосунках з близькими пам’ятайте, що вони не можуть читати ваші думки. Тому висловлюйте свої бажання, а не сподівайтесь, що про них здогадаються. Вечір краще провести вдома або за спокійною прогулянкою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 24 серпня 2019 для Стрільців

Відмовтеся від думок про амурні справи, краще займіться турботою про себе самого. Подумайте, як ви можете зробити свій стиль життя здоровішим.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 24 серпня2019 для Козерогів

Ваше вміння зважувати всі за і проти при кожному рішенні сьогодні стане у нагоді. Ймовірно, ви зможете вдало застосувати його на роботі, що у подальшому позитивно вплине на покращення вашого матеріального становища. Час сприятливий для виважених дій та неквапливих рішень.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 24 серпня 2019 для Водоліїв

Будьте щедрими та щирими у першу чергу щодо своїх найрідніших людей. Вечір бажано провести у колі сім'ї або на самоті. Від деструктивних занять та важкої їжі краще відмовитися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 серпня 2019 для Риб

У цей день більше робіть того, що є справді важливим і відмовтеся від справ, якими ви займатеся на показ. Лицемірство, образи, осуд чи хитромудрі плани щодо інших залиште у минулому.