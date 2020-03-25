Гороскоп на сьогодні, 25 березня 2020 року, передбачає день, в який багатьох опанують суперечливі емоції. Не найкраща доба для романтичних починань. Читайте гороскоп на 25 березня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні варто використовувати яскраву енергію доби для повсякденних клопотів. Вдасться залагодити багато питань та справ. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 25 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 березня 2020 для Овнів

Людина, з якою ви зазвичай добре ладите, почне вас дратувати. Вам варто взяти під контроль напруження і за необхідності створити на якийсь час дистанцію.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 березня 2020 для Тельців

Доба нагадає Тельцям, яким закортить гострих відчуттів, що небезпечні ігри зазвичай обертаються проти гравця. А щастя початківця триває недовго. Будьте обачними.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 березня 2020 для Близнюків

Зверніть увагу сьогодні на музику – вона сприятливо впливатиме сьогодні на ваші нерви. Слухайте те, що вам подобається.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 березня 2020 для Раків

Не переховуйтеся від обурення близьких людей та не відмовляйтеся від поновлення контактів. Родина відіграватиме важливу роль для Раків сьогодні.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 25 березня 2020 для Левів

Доба змусить Левів почуватися чудово. У професійних питаннях можливі зміни, на які ви довго сподівалися. Відносини з керівником можуть досягти більш високого рівня розуміння.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 25 березня 2020 для Дів

Сьогодні вам буде легко пробачати всі недосконалості та недоліки. Люди відчуватимуть зв’язок з вами, тому ви можете помітите посилений інтерес до своєї персони. Ті, хто здавалося не може бути вашими друзями, раптом знайдуть спільний знаменник з вами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 березня 2020 для Терезів

Сьогодні ви залюбки будете долучатися до професійних розмов. Спробуйте на засмучуватися, якщо не зможете знайти спільну мову з усіма. На цікавий перебіг подій варто очікувати, якщо відкинути свої стереотипні та забобонні судження і думки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 березня 2020 для Скорпіонів

Сьогодні ваша енергія моментами може видаватися заблокованою. Ви можете відчути сильний опір, який прагнутиме вириватися у напади люті. Старайтеся забезпечити собі максимальний фізичний комфорт.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 березня 2020 для Стрільців

Доба може заохотити стрільців до ризику. І хоч сьогодні ви із задоволенням поєднуватиметеся до різноманітних пригод, намагайтеся не втрапити в небезпечну авантюру.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 березня 2020 для Козерогів

День може змусити Козерогів змінити деякі погляди на життя. Перш за все, є шанси поставити собі багато питань про щастя та буття. Не бійтеся внести у життя спеціальні ритуали, які допоможуть знайти більше гармонії.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 березня 2020 для Водоліїв

День матиме блокуючу дію на вас. Ви будете відчувати себе зобов’язаними робити щось, у чому ви не компетентні. Можливе відчуття дискомфорту, якого буде непросто позбутися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 березня 2020 для Риб