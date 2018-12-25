Гороскоп на 25 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для зустрічей з друзями. Також у цей день можна сміливо братися за складання списків та планів. Читайте гороскоп на 25 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні варто провести водні процедури – відвідайте лазню, басейну чи просто поніжтесь в ванні. Відпочинок з неквапливими розмовами та без алкоголю також піде на користь. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 25 грудня 2018 для Овна

Бажано відвідати рідних та близьких. Тим, у кого є діти, варто приділити своїй малечі сьогодні більше часу. Прогулянки на природі також зайвими не будуть.

Під вечір зробіть невелику перерву та просто відпочиньте, у романтичні справи вв’язуватися в цей день не рекомендують.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 25 грудня 2018 для Тельця

У сімейному житті варто очікувати на добру звістку. Проблем з фінансами не виникатиме. Гучні гуляння та алкоголь у цей день можуть принести не ту радістю, якої вам б хотілося.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 25 грудня 2018 для Близнюків

Відкиньте в сторону зарозуміле та зверхнє ставлення до інших. Сьогодні не час для таких емоцій – вони можуть негативно вдарити по вас самих.

День видасться продуктивним, якщо ви уникатимете метушні і спокійно виконуватимете заплановане. Надмірно перепрацьовувати не варто, як і лінитися. Пасивність може призвести до втрати цікавого шансу.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 25 грудня 2018 для Рака

Зв'язок налагоджений у цей період, триватиме довго та принесе радість та вигоду. Сварок і оціночних суджень уникайте, значно ефективніше спробувати вибудувати якісні відносини.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 24-30 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку

У фінансову плані можливі позитивні новини на які ви давно чекали, проте остаточно дивіденди ви отримаєте швидше за все не одразу.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 25 грудня 2018 для Лева

Ймовірне підвищення бажання проявити свою незалежність та відгородитися від людей, які втягують вас у свої нереалістичні плани. Це природно, адже для вас фінансова безпека – передусім.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 25 грудня 2018 для Діви

Дівам сьогодні бажано зайнятися активним відпочинком та спілкуванням. Не бійтеся та не лінуйтеся проявляти інтерес та ініціативу. Не зайвою буде й імпровізація у ситуаціях вам незнайомих та нових.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 25 грудня 2018 для Терезів

Спілкування з рідними буде протікати у дуже позитивному руслі, можливі корисні нові знайомства. Справи початі у цей день матимуть добре продовження.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 25 грудня 2018 для Скорпіона

Цей день Скорпіонам ідеально провести у колі близьких за духом людей чи разом з рідними та друзями. В особистому житті можливі пориви близькості, які приборкувати не варто.

Будьте сьогодні щедрими та не ставте собі рамок – невеликі експерименти підуть на користь.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 25 грудня 2018 для Стрільця

Зараз ви максимально налаштовані на результат – скористайтеся з цього та доведіть незакінчені справи до кінця.

Проте перед тим, як починати що-небудь сьогодні – добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Так ви зможете бути впевненими та уникнути краху, а за потреби зумієте швидко під лаштуватися під зміни.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 25 грудня 2018 для Козерога

Пам’ятайте одну з найголовніших істин життя – немає нічого постійного. Якщо ви змиритись з тим, що все змінюється – пережити день буде легше. Ті ж, хто всіма силами не бачитиме необхідності в змінах, і старатиметься залишити все як раніше, можуть зіткнутися зі складнощами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 25 грудня 2018 для Водолія

Для Водоліїв, які незадоволені своїм місцем праці, зараз ідеальний час братися за написання свого резюме. Так, озброєні непохитною вірою в себе, ви незабаром зможете знайти собі краще місце у житті.

Період добробуту неминуче близький, гороскоп передбачає момент раптового повороту у вашій кар'єрі.

Читайте також: Календар стрижок на грудень 2018: корисні поради

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 грудня 2018 для Риб

Дуже ймовірно, що на вас цей день чекає багато спокус. Ймовірно, вам закортить з'їсти подвійну порцію торта чи випити зайвий келих вина. Будьте обережними, піддаючись таким "маленьким пристрастям". Ви можете легко втратити контроль та втрапити у ситуацію, на залагодження якої знадобиться надто багато зусиль.