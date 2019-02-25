Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2019 року, передбачає день у який варто відмовитися від думок про амурні справи. Натомість ефективніше буде зайнятися турботою про себе самого. Читайте гороскоп на 25 лютого 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

В особистому житті у цей день на різкі зміни чи карколомні події очікувати не варто, втім повсякденність у декого все ж може набути неабияких нових обрамлень. Загалом ж бажано не впадати у крайності, при розмовах можна дозволити собі відверту емоційність. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 25 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 лютого 2019 для Овнів

Якщо ви бігаєте у справах мов навіжені – не переживайте! Затрачені зусилля принесуть результат. Втім, щоб усе йшло гладко – якісно виконуйте заплановане.

Як би вас сьогодні не лякали конкуренти – робіть почату справу до кінця. Ви ж вклали в неї уже стільки сил! Давати іншим марнувати свої старання не варто.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 лютого 2019 для Тельців

День вдалий для відвідування держустанови. Найімовірніше, вийдете з них ви задоволеними, адже всі ваші прохання врахують, при цьому фахівці будуть з вами ввічливими та нададуть справді корисні консультації.

Також день сприятливий для роботи, яка вимагає сміливості та творчого підходу. І головне не зважайте на дрібні невдачі чи суперечки – з часом побачите, якими несуттєвими вони були.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 лютого 2019 для Близнюків

Близнюкам сьогодні важливо залишатися зібраними та зосередженими. Постарайтеся не розмінюватися на дрібниці. Це допоможе вам не проґавити доленосний момент, який може мати суттєвий вплив на ваше майбутнє.

У стосунках з рідними залишайтеся стриманими та чуйними, але й наступати на свою свободу не давайте.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 лютого 2019 для Раків

Варто не піддаватися спокусам і облишити азартні заняття. В іншому випадку все може закінчитися вельми плачевно. Небажано відправлятися в подорожі і відрядження: вони можуть закінчитися не так, як ви припускаєте. Імовірні травми або сильне нервове перенапруження.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 25 лютого 2019 для Левів

Левам на 25 лютого прогнозують спокійний день. Якщо вам випаде нагода допомогти оточуючим – робіть це від щирого серця. Сьогодні рекомендовано проявляти альтруїзм та щедрість.

День сприятливий для тих, хто займається торгівлею. Є високі шанси укласти вигідні домовленості.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 25 лютого 2019 для Дів

На роботі вас супроводжуватиме вдача. Конфліктів з керівництвом чи колегами не буде, а за найменшого натяку на них проявляйте стриманість. Можливе успішне завершення справи, що принесе вам грошей.

У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом та не порушуйте правил.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 лютого 2019 для Терезів

Терезам прогнозують спокійний та м'який день. Сваритися у вас просто настрою не буде, встрявати у скандали та плести плітки – бажання. Бажано створити довкола себе атмосферу тепла та спокою.

Можете організувати невелику зустріч друзів, щоб поговорити, послухати музику, подивитися хороший фільм. Масових заходів краще уникати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 лютого 2019 для Скорпіонів

Скорпіонам варто зайнятися громадською діяльністю – зробіть що-небудь, що принесе користь не лише вам, а й іншим.

Взаємини з рідними та колегами протікатимуть у миролюбному руслі. Ті, хто давно чекав на подарунок долі та працював у заданому напрямку, можуть очікувати на приємну звістку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 лютого 2019 для Стрільців

Нічого не бійтеся, якщо хочете досягти успіху, а цей день додасть вам рішучості. Швидше за все сьогодні вам легко вдаватиметься тверезе мислення, що допоможе чітко сформулювати свої цілі та завдання.

Сьогодні рекомендують відвідати рідних та близьких. Тим, у кого є діти, варто приділити своїй малечі сьогодні більше часу. Прогулянки на природі також зайвими не будуть.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 лютого 2019 для Козерогів

Загалом, ви чуйна людина, але сьогодні на Козерогів можуть нападати приступи егоїзму. Усвідомлення своєї схильності до егоїзму, хай і мінливої, позитивно вплине на ваше розуміння себе. Про що знаєш – того не боїшся!

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 лютого 2019 для Водоліїв

Сьогодні для Водоліїв день буде сприятливим для зміни іміджу – можна відвідати перукаря, розібрати речі в гардеробі.

Важливих справ астрологи починати не рекомендують. Запрацьовані представники знаку можуть дати собі поблажку та працювати не на всі 200%.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 лютого 2019 для Риб

Є високі шанси почати хвилюватися через свого партнера. Критичним представникам знаку може видатися, що ця людина перешкоджає вашому особистісному зростанню і розвитку. Імовірно, ви захочете вимагати набагато більше свободи, ніж раніше. Бажано набратися терпіння і тихо перечекати цей потенційно вибухонебезпечний період.

Постарайтеся не приймати імпульсивних рішень. Візьміться собі на озброєння строгість та обережність у виборі – таке озброєння врятує від неприємностей.