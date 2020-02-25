Гороскоп на сьогодні, 25 лютого 2020 року, передбачає день, в який не буде зайвим уважне ставлення до того, що відбувається довола. Особливу уважність варто проявляти на дорогах. Читайте гороскоп на 25 лютого 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Вівторок буде сприятливим для виконання монотонних справ та залагодження важливих дрібниць. У цю добу не найкращим виходом будуть надто імпульсивні дії. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 25 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 лютого 2020 для Овнів

День добрий для монотонної роботи, турботи про дім та накопичення грошей. Можливе отримання радісної звістки.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 лютого 2020 для Тельців

У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом та не порушуйте правил.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 лютого 2020 для Близнюків

Вдача цього дня на вашій стороні, як і запас сили. Візьміться за заплановане – вам може вдатися зробити навіть більше, аніж ви очікуєте.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 лютого 2020 для Раків

У цей день не завадить зупинитися на кілька хвилин, особливо, якщо вас супроводжує стрес чи тривога. Так ви зможете зробити висновок та зрозуміти, що ж насправді вас непокоїть.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 25 лютого 2020 для Левів

Проведіть цей день легко. Варто знайти час на себе, щоб помедитувати чи почитати. Вдача посміхнеться тим, хто виділіть час для свого хобі. Критичним зауваженням зі сторони великого значення не надавайте.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 25 лютого 2020 для Дів

День буде вдалим для роботи чи активного відпочинку – биття байдиків відкладіть на пізніше. Можливий приплив енергії, який потрібно буде неодмінно застосувати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 лютого 2020 для Терезів

Імовірно, що сьогодні вам доведеться попрацювати в команді. Будьте обережними, бо якщо захочете покепкувати над іншими, то затягнете себе у конфлікт, з якого навряд чи зможете вийти переможцем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 лютого 2020 для Скорпіонів

Стосунки з близькими будуть безконфліктними, з незнайомими людьми у палкі дискусії в цей день встрявати не варто. На любовному фронті буде штиль, проте зараз у вас є важливіші справи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 лютого 2020 для Стрільців

Зі здоров’ям варто бути обережними – рекомендована дієта на кшталт середземноморської, обмежте себе у продуктах, які не найкраще впливають на ваш організм.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 лютого 2020 для Козерогів

У любовній сфері ви можете відчути дику пристрасть, проте для ризикованих чи необдуманих амурних авантюр цей день підходить не найкраще. Сімейним та тим, у кого є пара, такий настрій припаде до душі. А от самотнім варто вдатися до обережності, проте переживати не варто – не нарубати дров вам допоможе ваша розсудливість.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 лютого 2020 для Водоліїв

Не соромтеся добряче відпочити ввечері – організовуйте собі цікаве заняття чи ідіть в гості. Спробуйте розбавити рутину чимось цікавішим.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 лютого 2020 для Риб

Сьогодні не дозволяйте іншим лізти у ваші справи без вашого дозволу. Час сприятливий для відстоювання своїх інтересів. Також сьогодні не завадить пам’ятайти про те, що життя – це зміни і від них не втекти.