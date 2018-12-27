Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для підбиття підсумків року на роботі, наведення ладу з документацією. У цей день варто бути особливо обережним з акоголем та на дорозі. Читайте гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Емоції вируватимуть цього дня, тож будьте на сторожі. Якщо не хочете вплутатися у перепалку, то постарайтеся не говорити зайвого чи дражниливого. З рідними жорсткі розмови краще не починати. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 27 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 27 грудня 2018 для Овна

У цей день можна сміливо займатися питаннями здоров'я. Бажано знайти час на спорт. Добре вдаватимуться як дріб'язкові справи, так і великі проекти. Якщо натхнення до роботи не має – варто почати працювати і воно обов'язково прийде. Зорі сприятимуть!

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 27 грудня 2018 для Тельця

Варто спокійно та монотонно виконувати заплановане на день. Можливі часті відступи від задуманого плану, які краще сприймати легко. Часто нова дорога може виявитися цікавішою! Ввечері не варто відмовлятися від відпочинку у цікавій компанії.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 27 грудня 2018 для Близнюків

На роботі контролюйте свої емоції. Є ризик прийняти неправильне рішення саме через надмірну емоційність. Навіть якщо відчуваєте злість або надмірну радість – спробуйте спочатку заспокоїтись, а вже потім приймати будь-яке рішення.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 27 грудня 2018 для Рака

Вам необхідно бути дуже уважним до власного оточенні і фільтрувати все, що вам говорять – адже насувається справжнє цунамі пліток та різноманітних домислів. Якщо будете вірити на слово усім – можете опинитися в центрі неприємної інтриги, де вас будуть використовувати. Таким чином, ви можете зіпсувати стосунки із людиною, яка вам дуже дорога.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 27 грудня 2018 для Лева

Не бійтесь проявляти ініціативу та пропонувати власні ідеї. Є велика ймовірність, що керівчники це помітять та вручить вам премію. Можливо, вас навіть підвищать. Тож будьте наполегливими і у вас обов'язково все вдасться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 27 грудня 2018 для Діви

Не бійтеся просити про допомогу в однодумців – самостійно ви не зможете слідкувати за всіма справами, чим підвищуєте лише ризик провалу.

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В той же час це дуже сприятливий час в комерційному плані. Реклама та продажі будуть мати великий успіх. До того ж, можете сміливо робити дорогі покупки – гаджетів чи побутової техніки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 27 грудня 2018 для Терезів

Намагайтесь не квапити події і вирішувати проблеми лише по мірі їх надходження. Не приймайте серйозних змін в роботі самостійно, а намагайтесь радитись із колегами, якщо не маєте впевненості у своїх рішеннях.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 27 грудня 2018 для Скорпіона

На роботі у вас не дуже простий період. Вам доведеться багато працювати, не виключено, що понаднормово. Але це принесе свої плоди в майбутньому, можливо, у вигляді підвищення.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 27 грудня 2018 для Стрільця

На Стрільців очікує удача у всіх сферах життя. Проте не витрачайте сили на те, що в майбутньому принесе збитки. Це особливо стосується захоплень, бізнесу і нових контрактів. Все ретельно перевіряйте.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 27 грудня 2018 для Козерога

Друга половина дня сприятлива для втілення нових ідей на роботі, а також навчання. Взагалі, успіх з навчанням буде вас не покидати ще найближчих кілька місяців. Тож візьміть максимум з цього періоду!

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 27 грудня 2018 для Водолія

Будьте максимально уважні до своїх слів та обіцянок цього дня. Невиправдані сподівання щодо вас можуть підірвати вашу довіру в колективі або ж сім'ї. Тож якщо ви не можете з чимось впоратись – сміливо просіть про допомогу. Можливо, доведеться пожертвувати своїм вихідним заради роботи.

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Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 27 грудня 2018 для Риб

У четвер потрібно бути уважним під час будь-яких переїздів. Особливо, якщо ви власник авто. За можливістю, пересувайтесь цього дня лише пішки, а далекі поїздки краще перенести на інший день.