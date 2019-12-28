Гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2019 року, передбачає вдалий день для втілення запланованого. При цьому не завадить знайти час на близьких людей. Читайте гороскоп на 28 грудня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні ваші бажання мають шанси здійснитися. Ви, мабуть, зустрінетесь із приємними людьми, заведете нових друзів чи знайомих. Зауважте, що довкола вас багато красивого та такого, що приносить задоволення. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 грудня 2019 для Овнів

За вами напружені, стресові та втомлені дні, що заявляють про своє. Гороскоп гарантує, що без докорів ви можете дозволити собі відпочинок. Енергія повернеться до вас до вечора. Це хороший час для зустрічі з друзями.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 грудня 2019 для Тельців

День може розпочатися надзвичайно ліниво. Мобілізація для виконання буденних завдань стане для вас не легкою справою. Втім не хвилюйтеся з приводу такого стану речей. Це взнаки дається стрес, який вам довелося пережити не так вже й давно.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 грудня 2019 для Близнюків

Немає сенсу надто довго плакати над втраченим. Ви не можете повернути час назад, а постійні скарги тільки погіршуватимуть ситуацію. Візьміть життя у свої руки і не бійтеся відповідальності за власні дії. Пам’ятайте, що люди вчаться на помилках.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 грудня 2019 для Раків

На тих, хто давно шукає змін і можливості втекти від повсякденного життя, чекає тривала поїздка. Зміна оточення буде корисною. Однак слід спланувати свій відпочинок заздалегідь.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 грудня 2019 для Левів

Сьогоднішні події змусять вас взяти на себе більше відповідальності за себе та своїх близьких. Можливо, саме час перестати боятися ініціативності. Але пам’ятайте, що не варто приймати рішення за інших. Все, що ви можете зробити, це підтримати їх.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 грудня 2019 для Дів

Сьогодні вам буде легко випромінювати любов та привертати до себе людей. Щастя знадобиться вам у любовних справах, але не зловживайте своїм становищем. Не грайте з чужими почуттями.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 грудня 2019 для Терезів

Проаналізуйте свої кроки поетапно. Подумайте, чи у когось з вашого кола спілкування є такі ж цілі, як і у вас. Можливо час заручитися підтримкою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 грудня 2019 для Скорпіонів

Ви можете зазнати фінансової дестабілізації або на вас може звалитися забагато роботи одночасно. Можливо, вам доведеться зробити вибір між двома варіантами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 грудня 2019 для Стрільців

Чекайте нових можливостей, які з’являться перед вами. Ви легко подолаєте будь-які труднощі. Виглядає, що вдача повертається до вас разом із щасливими змінами.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 грудня 2019 для Козерогів

Доба обіцяє вам вогненний роман чи появу зовсім нового почуття. Це найкращий час для внесення змін – як малих, так і ключових.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 грудня 2019 для Водоліїв

Приділіть більше часу на спостереження і на те, щоб побачити приховане під поверхнею. Вживайте заходів, лише якщо з ними погоджується ваш внутрішній голос.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 грудня 2019 для Риб

Відкидайте зайвий шум з повсякденного життя. Зверніть увагу на свої мрії та передчуття. Вірте у свої мрії та дивіться на своє майбутнє з оптимізмом.