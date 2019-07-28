Гороскоп на сьогодні, 28 липня 2019 року, передбачає сприятливий день для налагодження побутових справ. Не варто особливо багато часу приділяти на справи, пов'язані з грошима. Читайте гороскоп на 28 липня 2019 року для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Бажано знайти час на медитативні дії, чи то прогуляку парком, чи то відпочинок у приємному місці. З алкоголем варто бути обачним. Перебирати зайвого не варто. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 липня 2019 для Овнів

День для більшості представників знаку буде сповнений бадьорої енергії та сили, направленої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності, відпочинку.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 липня 2019 для Тельців

Перед вами з’являться нові можливості – не бійтеся за них братися та рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, а тому складні справи та завдання даватимуться легко.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 липня 2019 для Близнюків

Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію та де її приберегти. Вона вам ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкладіть витратина потім, а зараз займіться справами домашніми чи душевними.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 липня 2019 для Раків

Ракам рекомендують взятися за планування тижня чи хоча б найближчих днів. Вкладені у цю сферу сили дадуть відчутний результат дуже скоро.

Успіхи чекатимуть і на тих, хто займеться своїм здоров’ям та приділить трохи уваги спорту.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 липня 2019 для Левів

Ваші стосунки з близькими та друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це сприятливий час, щоб поговорити про приємні речі. Імовірно, що на вас сьогодні чекають маленькі, але приємні сюрпризи.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 липня 2019 для Дів

На Дів, які мають пару, сьогодні чекають сюрпризи у стосунках. Можете затіяти що-небудь романтичне та нове. Є високі шанси, що ідея припаде до душі вашому партнеру і ви зможете стати ближчими.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 липня 2019 для Терезів

Сьогодні Терезам гарантований успіх в осіб протилежної статі. Вам буде притаманна неабияка харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам!

Під час занять спортом будьте обережними, не забувайте про розминку та правила безпеки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 липня 2019 для Скорпіонів

День буде сприятливим для колективних та корпоративних заходів – гуляння для Стрільців можуть видатися яскравими. То ж якщо вам запропонують долучитися до святкувань – довго не думайте і вирушайте відпочивати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 липня 2019 для Стрільців

У справах особливих курйозів не виникатиме, проте приймати рішення може бути не легко. Є шанси, що довго будете коливатися між усіма "за" та "проти" і так і нічого не вирішите. Тому прийняття важливих рішень, краще перенести на наступний тиждень.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 липня 2019 для Козерогів

Можна сміливо відправлятися у подорожі. Вірогідність виникнення негативних інцидентів мінімальна. Проте за гаманцем та речима все ж варто приглядати, причому це стосується і тих, хто відправляється у геть коротку дорогу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 липня 2019 для Водоліїв

Якщо на вашу долю сьогодні випадуть неочікувані труднощі постарайтеся не ховати голову в пісок, а братися за їх розв’язання. Проявлена ініціатива та відповідальність принесуть вам вигідні дивіденди.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 липня 2019 для Риб

Якщо відчуваєте спад – емоційний чи фізичний – не беріться за нові справи, а краще знайдіть час відпочити. Якщо несподіванки та веселощі сьогодні вам не до душі, знайдіть можливість побути з собою.