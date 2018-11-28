Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день вдалий для монотонної праці. Варто шукати креативних рішень у буденних справах. Читайте гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

В цей день не варто кидатися у авантюри та починати неоднозначні проекти. Краще відкласти подібні рішення до сприятливіших часів. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 28 листопада 2018 для Овна

День для більшості представників знаку буде сповнений бадьорої енергії та сили, направленої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності, відпочинку, виконанню прохання інших людей.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 28 листопада 2018 для Тельця

Не надто вдалий день для нових починань на роботі, проте монотонна і звикла праця негативних сюрпризів не принесе. Від важливих розмов з керівництвом сьогодні варто відмовитися у випаду, якщо не почуваєте себе емоційно спокійним.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 28 листопада 2018 для Близнюків

Попри все сьогодні представникам знаку буде притаманний оптимістичний настрій, який і дозволить зберегти адекватність і уникнути імпульсивних вчинків з негативними наслідками.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 28 листопада 2018 для Рака

Сімейним представникам знаку протипоказано у цей день з’ясовувати стосунки. Візьміть собі на озброєння холодний розрахунок та витримайте паузу в гострих ситуаціях.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 28 листопада 2018 для Лева

Варто проявляти обережність зі здоров’ям та не перевантажувати себе дорогою, бо це може мати не найкращі наслідки.

Варто займатися звиклими справами. Навряд чи ставатимуться непередбачувані події, несподівані ситуації – ані хороші, ані погані. День добре підходить для засвоєння знань, отриманих раніше.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 28 листопада 2018 для Діви

У цей день варто бути обережним зі своїм здоров’ям – уникати підозрілих та важких продуктів, самолікування та екстремальних ситуацій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 28 листопада 2018 для Терезів

Терези мають високі шанси завести корисні знайомства, які з часом допоможуть вирішити наболілі проблеми. Задумані справи вдаватимуться, потрібно тільки вірити в себе, в те, що все вийде. Починається сприятливий час для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 28 листопада 2018 для Скорпіона

Скорпіони у цей день будуть просто таки втіленням ініціативного працівника – вам кортітиме попрацювати на славу та якісний результат. Неодмінно застосуйте цю енергію, проте під час командної роботи відстоюйте свої ідеї з обережністю. Ваш настрій у цей день буде мирним, тому зробити це вийде легко.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 28 листопада 2018 для Стрільця

Для Стрільців прогнозують на сьогодні дуже спокійний і гармонійний день. Він вдасться особливо добрим, якщо ви присвятите його сім’ї, родичам чи друзям.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 28 листопада 2018 для Козерога

Астрологи рекомендують даремно не впадати у відчай та не драматизувати у випадку, якщо ваші плани йтимуть не так, як ви собі задумали. Уже скоро все налагодиться і результат буде ще кращим, аніж ви очікували. Звісно ж лише за умови, що з вашої сторони все буде зроблено на відмінно.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 28 листопада 2018 для Водолія

Непоганим і доволі плідним день буде для ділового співробітництва. Втім рішення можуть даватися не так і легко.

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Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 28 листопада 2018 для Риб

Є високі шанси почати хвилюватися через свого партнера. Критичним представникам знаку може видатися, що ця людина перешкоджає вашому особистісному зростанню і розвитку. Імовірно, ви захочете вимагати набагато більше свободи, ніж раніше. Варто набратися терпіння і тихо перечекати цей потенційно вибухонебезпечний період.