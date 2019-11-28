Гороскоп на сьогодні, 28 листопада 2019 року, обіцяє непересічний день, в який можуть траплятися неочікувані ситуації. У цю добу рішення варто приймати вдумливо. Читайте гороскоп на 28 листопада 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Нехтуватиме питаннями здоров'я сьогодні – не найкраща ідея. Остерігайтеся непрофесійних порад та сумнівних підказок. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 листопада 2019 для Овнів

Доба позитивно впливатиме на вас. Сьогодні легко буде відчути підтримку інших та впевненість у своїх діях. Можливі цікаві зустрічі, які матимуть вагомі плоди.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 листопада 2019 для Тельців

Якщо ви давно задумували втілення непростої справи – сьогодні час взятися за діло. Завдяки підтримці інших людей ви нарешті відчуєте, що можете це зробити.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 листопада 2019 для Близнюків

Сьогодні ви можете вважати всіх ворогами, і будете раді відгородитися від оточуючих. Спробуйте опанувати свій настрій та зверніть увагу на причину такого неприємного перебігу подій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 листопада 2019 для Раків

Сьогодні ви залюбки будете долучатися до професійних розмов. Спробуйте на засмучуватися, якщо не зможете знайти спільну мову з усіма. На цікавий перебіг подій варто очікувати, якщо відкинути свої стереотипні та забобонні судження і думки.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 листопада 2019 для Левів

Ви легко знайдете спосіб вдало провести вільний час. Імовірно, що вдасться навчитися нового – наприклад, здобути знання, які дозволять вам доповнити ваш образ.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 листопада 2019 для Дів

Сьогодні ваша енергія моментами може видаватися заблокованою. Ви можете відчути сильний опір, який прагнутиме вириватися у напади люті. Старайтеся забезпечити собі максимальний фізичний комфорт.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 листопада 2019 для Терезів

Ви нікого не залишите без уваги сьогодні. Навколо вас буде постійний рух. Ви прагнете вступати в розмови, які збагатять вас новими знаннями. Є високі шанси отримати максимум від дня.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 листопада 2019 для Скорпіонів

Сьогодні вам кортітиме докласти більше зусиль для налагодження інтимного життя. Доба буде щедрою на різного роду підказки, які допоможуть втілити бажане в життя. Бажання опиратися змінам сьогодні значно ослабне.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 листопада 2019 для Стрільців

Вам сьогодні буде легко позбутися відчуття того, що вас недооцінюють. Головне – повірити у власні сили та діяти так, як велить ваш розум. Інші відчують вашу впевненість і вам відкриються двері, які до того видавалися безапеляційно замкненими.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 листопада 2019 для Козерогів

Доба може змусити вас охоче ризикувати. І хоч сьогодні ви із задоволенням поєднуватиметеся до різноманітних пригод, намагайтеся не втрапити в небезпечну авантюру.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 листопада 2019 для Водоліїв

Вам може видатися, що ви втрачаєте контроль над багатьма речами. У професійних розмовах ви не розумітимете ні начальника, ні колег. Будьте максимально чіткими у своїх словах та спробуйте слухати уважно – так ви зможете повернути розуміння знову назад на свою сторону.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 листопада 2019 для Риб

Енергія дня схилятиме багатьох до приємної, хоч і швидкоплинної, романтики. Не лініться увірвати свій кусень такого перебігу подій – задоволення гарантоване.