Гороскоп на сьогодні, 28 лютого 2019 року, передбачає день з доволі позитивним забарвленням, втім від деяких неприємностей уберегтися все ж буде не просто. Читайте гороскоп на 28 лютого 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Не найкращий день, щоб іти за покупками, в банк чи у держустанови. У тих, хто вирушить в далеку дорогу можуть виникнути дрібні ускладнення, які втім не завдадуть значної шкоди, якщо ви утримаєтеся від нервів та паніки. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 лютого 2019 для Овнів

Направте свою енергію у мирне та позитивне русло – і день мине добре. Сьогодні на Овнів чекають приступи радикалізму та небажання йти на компроміс хоч би що, а це звісно може мати не найкращі наслідки.

День не вдалий для любовних пошуків, проте тим у кого вже є пара радять виділити час та провести його з коханою людиною.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 лютого 2019 для Тельців

У цей день головними вашими супутниками буде сміливість і впевненість. Доводьте початі справи до кінця. Вас сьогодні супроводжуватиме впевненість та натхнення.

У стосунках з рідними та друзями відкиньте строгість та проявіть ласку – це віддасться вам сторицею.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 лютого 2019 для Близнюків

У цей день вам випаде можливість оглянути з висоти останні події у вашому житті та зробити висновки. Високі шанси побачити зв’язки, яких не помічали та змінити ситуацію на свою користь.

Вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків. Спілкування з людьми протікатиме невимушено та легко, тому нові знайомства можуть принести приємні бонуси.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 лютого 2019 для Раків

Раки, які виношували помсту та задумували її реалізувати сьогодні, можуть завдати шкоди невинним людям. Тому варто двічі подумати перед тим, як наважуватися на агресивні дії щодо інших.

За вдалих обставин, у цей день вам може випасти можливість змінити своє життя на краще.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 лютого 2019 для Левів

Для Левів, які незадоволені своїм місцем праці, зараз ідеальний час братися за написання свого резюме. Так, озброєні непохитною вірою в себе, ви незабаром зможете знайти собі краще місце у житті.

Період добробуту неминуче близький, гороскоп передбачає момент раптового повороту у вашій кар'єрі.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 лютого 2019 для Дів

Високий рівень самокритичності сьогодні допоможе Дівам якнайкраще відокремити справді важливе від того, що має сумнівне значення. Сприятливими будуть розмови з родичами. Є високі шанси, що вдасться досягти порозуміння у питанні, яке давно не давало спокою.

Намагайтеся більше рухатися. Якщо погода дозволяє, влаштуйте велосипедну чи пішу прогулянки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 лютого 2019 для Терезів

Терезам сьогодні буде характерна підвищена самооцінка, що додасть сил для вирішення поточних завдань. Легко вдаватиметься пошук гідних союзників в комерційних та особистих справах.

Особисте життя у цей день може вийти на перший рівень. Самотнім може вдатися закохатися і скласти міцні відносини. Зорі сприятимуть і такий шанс дійсно є.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 лютого 2019 для Скорпіонів

Для Скорпіонів день протікатиме гармонійно та злагоджено – поточні справи не вибиватимуть з колії, а їх сумлінне виконання може принести справжнє задоволення.

Скорпіонам, у яких є сім'я, астрологи рекомендують приділити їй більше часу. Проведіть вечір поруч з близькими – сміливо відправляйтеся на прогулянку чи візьміться пограти цікаву настільну гру вдома. Такі заняття дадуть довготривалий позитивний ефект.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 лютого 2019 для Стрільців

У розпорядку дня Стрільців сьогодні особливих змін та подій не передбачається – все протікатиме за вашим планом. Бажано зайнятися налагодженням побутових питань – прибиранням, закупами, приготуванням їжі.

Варто також присвятити більше часу близьким людям, особливо це стосується тих, у кого є діти. Сприятливий час для спілкування у сімейному колі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 лютого 2019 для Козерогів

Можливе вирішення ситуації, якій давно не можете дати раду. Небесні покровителі посилять ваші старання, а тому затрачені зусилля мають високі шанси окупитися. Імовірно, ви знайдете креативний вихід з наболілої ситуації.

Не устрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергії у цей день важливо знайти застосування.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 лютого 2019 для Водоліїв

День видасться складним та багатим на події – як приємні, так і проблемні. Впоратися з викликами допоможе інтуїція та тверезе мислення.

Емоційні натури можуть зіпсувати відносини не тільки усередині близького кола спілкування, але навіть вплинути на думку про себе в колі далеких знайомих.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 лютого 2019 для Риб

Рибам сьогодні неабияк може знадобитися сила волі та цілеспрямованості. Втім віднайти їх буде завданням не з простих. Бажано надто не лінуватися, ваші навіть найменші недопрацювання у цей день можуть бути викритими.

Високі шанси на конфліктні ситуації з родиною. Виникнути вони можуть на фоні розмов про фінанси та при розподілі обов’язків. Старайтеся не "закипати" і з часом все вдасться владнати.