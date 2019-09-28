Гороскоп на сьогодні, 28 вересня 2019 року, передбачає день, сприятливий для тих, хто задумав відпочинок, зустрічі з друзями. Можна сміливо іти в гості чи влаштовувати маленькі святкування в себе вдома. Читайте гороскоп на 28 вересня 2019 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Корисно займатися справами, направленими на саморозвиток. Добрий час, щоб будувати плани і зважувати ризики та вигоди новоспечених ідей. У цей день варто відмовитися від будь-яких азартних ігор та їм подібного. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 вересня 2019 для Овнів

Овнам рекомендують сьогодні бути особливо стриманими і не вихлюпувати на близьких можливі негативні переживання. За таких обставин день вдасться.

Знайдіть гідне застосування для своєї енергії – візьміться за кропітку роботу і настрій покращиться.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 вересня 2019 для Тельців

Варто зайнятися рутинними справами, бажано фізичною роботою. День також вдалий для науки та дослідницької роботи.

Посеред людей варто бути особливо привітним – це додасть вам привабливості та вбереже від неприємностей.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 вересня 2019 для Близнюків

Постарайтеся тримати під контролем емоції та віддавайте перевагу тверезому та раціональному мисленні. За таких обставин день мине спокійно та вдало. Вечір не забудьте вийти на прогулянку чи взятися захопливу книжку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 вересня 2019 для Раків

День буде сприятливим для Раків, які займаються бізнесом, торгівлею. Зорі сприятимуть тим, хто має вирішити справи з нечесними конкурентами, заздрісниками.

Загалом це вдалий час для покупок, поїздок, подорожей, знайомств, переїзду, фінансових операцій, початку співпраці, оновлень і змін.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 вересня 2019 для Левів

Не забувайте бути щирими та щедрими. Проявлена доброта принесе вам необхідний заряд сили та внутрішнього спокою.

Рекомендовано бути обережним у справах пов'язаних з будинком і близькими. Можливе виникнення дражливих ситуацій, проте трішки стриманості дозволить уникнути конфлікту.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 вересня 2019 для Дів

Дівам сьогодні буде під силу впоратися з великим обсягом робіт. Можна сміливо братися за справи, які потребують підвищеної концентрації уваги та неабиякої відповідальності – вдача та бойовий дух вам сприятимуть.

Лінитися категорично протипоказано – розчарування, злість та поганий настрій гарантовані.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 вересня 2019 для Терезів

Терезам у цей день варто з обачністю проводити переговори та обговорювати гострі принципові питання. Справами, які потребують підвищеної концентрації уваги та відповідальності варто зайнятися якомога раніше.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 вересня 2019 для Скорпіонів

Не буде зайвою завбачливість, і перш ніж придбати цяцьку, подумайте чи є у вас все необхідне для комфорту. Можливі непередбачені витрати, які можуть знищити значну частину ваших фінансів.

Сьогодні особливу увагу варто приділити вашій поведінці. Можливо є реакції від яких вам варто відмовитися, щоб зробити своє життя якіснішим.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 вересня 2019 для Стрільців

У самотніх Стрільців день пройде передбачувано та спокійно, а от тим, у кого є кохана людина, може закортіти влізти у конфлікт. Постарайтеся бути стриманими і не наговорити зайвого рідній людині.

Можливі сварки та непорозуміння і на роботі – постарайтеся у такі моменти бути терпимими та добрими.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 вересня 2019 для Козерогів

Добрий час для побудови нових стосунків та романтичних пригод. Ваші дипломатичні якості будуть на висоті, проте уникайте шокуючих висловлювань.

Не виключені приємні знайомства, зокрема, і романтичні. Амурні справи сьогодні протікатимуть спокійно та без ексцесів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 вересня 2019 для Водоліїв

Не варто розслаблятися! Важкі завдання Водоліям сьогодні будуть під силу. Особливо добре вдаватиметься будь-яка фізична праця – вона допоможе розрядитися та позбутися від надміру емоцій.

Достатньо уваги варто приділити раціону – уникайте неякісних продуктів.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 вересня 2019 для Риб

Постарайтеся не приймати надто важливих рішень – старайтеся займатися менш значимими справами, особливо у сфері фінансів. У той же час день буде сприятливим для наукової та творчої діяльності.